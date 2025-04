Apagón en España y Portugal: regresa poco a poco el suministro de energía

“Estamos atrapados”, el sentimiento generalizado

En Barcelona, Adán Martínez, de 33 años, trataba de encontrar un autobús entre largas filas de personas. Su laboratorio quedó sin energía y la red de metro colapsó en cuestión de minutos. "Estoy aquí porque tampoco puedo hacer otra cosa", resumió, resignado, mientras el calor y el ruido de cláxones le acompañaban en la espera.

La desconexión afectó también a quienes estaban de paso. Gloria Sanchís, jubilada de 69 años, temía perder su vuelo de regreso.

"No hay suficientes recursos para manejar todo el jaleo que hay aquí", se lamentó.

Mientras, Sabrina Iannucci, estudiante estadounidense de 21 años, intentaba orientarse entre calles semioscuras y comercios cerrados.

"Me sentí confundida y algo agobiada. Nadie sabía qué estaba pasando", contó.

Pese al desconcierto, algunos intentaron ver la situación en perspectiva. Pilar López, de 53 años, esperaba a que reanudaran el servicio del metro, con una sonrisa paciente.

"Hemos sufrido una pandemia. No creo que esto sea peor", reflexionó. "Esto no nos había pasado nunca antes, pero no es el fin del mundo", añadió.

Con la electricidad volviendo lentamente y las investigaciones en curso, la península ibérica comienza a levantarse tras un corte de luz que no solo apagó las ciudades, sino también la certeza de que, en pleno siglo XXI, todo está siempre bajo control.

Con información de AFP