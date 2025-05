Trump dice que no buscará un tercer mandato, sino gobernar “cuatro grandes años”

¿Respetar la Constitución?

Por otra parte, en la misma entrevista Trump manifestó que desconoce si debe respetar la Constitución, el documento fundacional de la nación.

"No lo sé", respondió Trump cuando Welker le preguntó directamente si cree que debe respetar lo dictado en la Carta Magna.

Las declaraciones rápidamente causaron revuelo en Washington, incluso entre algunos republicanos.

"O somos una sociedad libre regida por la Constitución o no lo somos", publicó en X el respetado senador republicano Rand Paul, quien se autodenomina conservador constitucional, sin emitir comentarios adicionales sobre los dichos del mandatario.

Debido proceso

Cuando Welker le preguntó si los ciudadanos estadounidenses y los no ciudadanos merecen por igual el debido proceso legal, como lo establece la Constitución, Trump se manifestó de forma evasiva. "No soy abogado. No lo sé", contestó.

Trump ha recibido numerosas críticas por haber rozado repetidamente los límites constitucionales desde su regreso a la Casa Blanca, en particular por su política de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, algunos sin el beneficio de una audiencia judicial.

El lider republicano reiteradamente repitió que estas expulsiones rápidas son necesarias ante lo que considera una "emergencia nacional", y que otorgarle a cada migrante la posibilidad de afrontar un juicio por su caso tomaría "300 años".