Israel aún exige la liberación de todos los rehenes para una tregua en Gaza

Qatar se mostró el martes optimista por esta nueva proposición, que subrayó es "casi idéntica" a la versión precedente aceptada por Israel.

La nueva propuesta aprobada por Hamás prevé una tregua inicial de 60 días y la liberación de rehenes en dos tandas como antesala a un acuerdo definitivo para terminar con la guerra.

"No podemos afirmar que se haya producido un avance decisivo, pero creemos que es un punto positivo", expresó el vocero de la cancillería catarí, Mayed al Ansari.

Sin embargo, un alto funcionario israelí dijo a la AFP afirmó que el país "no cambió" su política y continúa reclamando la "liberación de todos los rehenes", conforme a los principios establecidos por el gobierno de Benjamin Netanyahu para poner fin a la guerra.

"Estamos en la fase final decisiva contra Hamás y no dejaremos atrás a ningún rehén", sentenció la fuente.

En los casi dos años de conflicto en la Franja de Gaza, las partes beligerantes han mantenido diálogos intermitentes indirectos que permitieron dos breves treguas y la liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, pero no han logrado alcanzar un cese el fuego duradero.

"Antes de que termine la semana"

De acuerdo con la prensa israelí, la respuesta a la propuesta debería llegar "antes de que termine la semana".

El texto de la propuesta se basa en un plan anterior del enviado estadounidense Steve Witkoff: la liberación de diez rehenes vivos y los restos mortales de 18 fallecidos a cambio de un alto el fuego de 60 días y negociaciones para poner fin a la guerra, informó la radio pública israelí Kan.