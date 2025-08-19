Cada vez más parecido a Meet: las nuevas funciones de WhastApp para hacer llamadas

Estas nuevas funciones forman parte de la segunda actualización del año en este rubro. La anterior ocurrió en junio, cuando WhatsApp introdujo una pestaña diseñada para iniciar y organizar llamadas, además de compartir enlaces y revisar el historial en un mismo sitio.

¿Cómo usar las nuevas funciones de llamada de WhatsApp?

Para programar una llamada hay que ir a la pestaña de Llamadas. Una vez dentro es necesario buscar en la parte inferior derecha el botón “+” y elegir la opción Programar llamada. De esta forma, se podrá invitar a contactos o grupos al encuentro, compartir el enlace en otras plataformas e incluso añadirlo al calendario personal.

Además, quienes generan el enlace recibirán una notificación cada vez que alguien se una, lo que tiene como objetivo facilitar el control de participación.

Para pedir el turno o enviar reacciones, los botones se habilitan una vez dentro de la llamada al seleccionar el ícono que tiene tres puntos, el cual se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla. En este apartado también aparece una opción para compartir pantalla.

Este concepto es similar a la experiencia de otras plataformas de videollamadas enfocadas en reuniones de trabajo, como Google Meets, Microsoft Teams o incluso Zoom.

Las novedades ya están disponibles para los usuarios con la última actualización de WhatsApp, tanto para Android como iOS.

Como en todas las funciones de comunicación de WhatsApp, la empresa subrayó que las llamadas seguirán protegidas con cifrado de extremo a extremo, lo que asegura la privacidad de los usuarios.

