Miles de personas empezaron a concentrarse de nuevo este jueves en la plaza de San Pedro con la esperanza de ver humo blanco sobre la Capilla Sixtina, que anuncia al mundo la elección de un nuevo papa.

Por ahora, la chimenea de cobre emitió un espeso humo negro en dos ocasiones, señal de que los 133 cardenales incomunicados desde el miércoles fracasaron en su misión de escoger al sucesor del difunto Francisco.

"Estuve aquí anoche, esta mañana y ahora. No me iré hasta que no haya humo blanco", aseguró a AFP Pedro Moreira de Almeida, un brasileño de 38 años que viajó desde España, donde reside, a Roma para la ocasión.

AFP