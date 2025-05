El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso el domingo sostener negociaciones “sin condiciones previas”, pero no confirmó quién integraría la delegación del Kremlin. Su portavoz, Dmitri Peskov, señaló este miércoles que la oferta seguía en pie, aunque no dio detalles sobre la composición de la misión rusa.

“La delegación rusa esperará a que se presenten sus colegas ucranianos”, declaró, según recogió Reuters.

Por su parte, el presidente ucraniano dijo estar dispuesto a asistir, pero solo si Putin también se presenta. “Espero a ver quién llegará de Rusia. Luego, decidiré qué medidas tomar”, expresó Zelenski en su discurso diario. También afirmó que Ucrania no teme el diálogo. “Estamos dispuestos a cualquier forma de negociación y no tenemos miedo de las reuniones”, añadió.

“Le gustaría que estuviera allí”

Trump, quien reitera su deseo de resolver la guerra, declaró el miércoles que aún evaluaba si viajaría a Estambul. Desde el Air Force One, rumbo a Qatar, comentó a periodistas: “(A Putin) le gustaría que estuviera allí, y es una posibilidad (...) No sé si estaría allí si yo no estoy. Vamos a averiguarlo”, recogió Reuters.

El mandatario busca que las partes acuerden un cese al fuego inmediato y expresó frustración tanto con Moscú como con Kiev por la falta de avances. También aseguró que “siempre estaba considerando” aplicar sanciones secundarias contra Rusia si considera que el Kremlin bloquea las negociaciones.

Trump intensificó sus esfuerzos por posicionarse como mediador en el conflicto más grande que ha vivido Europa desde la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con Reuters, un legislador ruso señaló que durante la reunión en Turquía podría debatirse también un intercambio masivo de prisioneros de guerra.

Zelenski se pronuncia a favor de una tregua inmediata de 30 días, una medida que también impulsa Trump. Sin embargo, Putin insiste en que primero deben iniciarse conversaciones antes de discutir los detalles de un eventual acuerdo.

Con información de Reuters