Milei recibe espaldarazo en las elecciones de Buenos Aires

Si bien en los comicios solamente se elegían 30 diputados para la legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Milei, un político libertario que asumió la presidencia a fines del 2023, buscó nacionalizar la elección utilizando en la campaña los logros económicos alcanzados por su gestión.

"El gobierno la nacionaliza (la elección) y hace un plebiscito de esto", dijo Mariel Fornoni, analista política de la consultora Management & Fit.

"En el escenario nacional, el gobierno tiene el recurso de haber controlado la inflación, de haber podido lograr el déficit cero, el dólar no se movió (...) Ese es el activo principal del gobierno y también pasa que la gente no quiere volver atrás y no hay liderazgos emergentes", agregó.

Las elecciones en Buenos Aires marcan un paso importante hacia las elecciones nacionales de medio término de octubre, donde los argentinos deben renovar la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados y un tercio de las del Senado.

Adorni, encabezó la lista de candidatos del partido oficialista La Libertad Avanza (LLA), y enfrentaba a Santoro, que era el favorito en la mayoría de las encuestas y quien fuera partidario del peronismo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La principal derrota fue de Silvia Lospennato, la candidata del partido PRO, exaliado de Milei que actualmente disputa el espacio de centroderecha con el presidente, al que muchos critican su estilo violento y su desapego por las instituciones.