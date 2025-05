Las elecciones en Venezuela tienen poca afluencia tras boicot opositor

Las elecciones se realizan apenas días después de una ola de arrestos de unos 70 dirigentes opositores acusados de integrar una "red terrorista" para sabotear estos comicios.

"No voy a votar porque debemos salir ya de este régimen", dijo a la AFP Mirian Cristina Pérez, una educadora jubilada de 73 años en San Cristóbal (Táchira, fronterizo con Colombia). "Esto es para que vean que estamos en democracia cuando todo el mundo sabe que no es así".

"Fue rápido y fluido, aunque realmente no había gente", señaló por su parte Yasmín Urbina, funcionaria pública de 41 años.

La encuestadora Delphos proyectó que la jornada se cerrará con una participación del 16% de los 21 millones de electores llamados a elegir a los 285 diputados de la Asamblea Nacional y 24 gobernaciones, incluido por primera vez la representación de un estado recién creado para el Esequibo, territorio en disputa con Guyana.

Disidencia opositora

La líder opositora María Corina Machado llamó a sus partidarios a no votar. "Cuando es SÍ, es SÍ. Cuando es NO es NO", escribió en X.

Una pequeña escisión de la oposición desconoció este llamado y participó el domingo. La encabeza el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, quien busca un escaño en el Parlamento.

"¿Qué es mejor, tener voz y luchar dentro del Parlamento o como hemos hecho en otras ocasiones retirarnos del proceso electoral y dejarle en su totalidad el Parlamento al gobierno?", dijo Capriles después de votar.