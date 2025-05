Israel acusa a la ONU de bloquear ayuda humanitaria en Gaza junto a Hamás

Dujarric respondió que las operaciones de recuperación enfrentan múltiples obstáculos logísticos y de seguridad. Detalló que desde la semana pasada, se enviaron 900 camiones a Israel para su aprobación. De esos, 800 fueron autorizados por las autoridades israelíes, pero únicamente 500 llegaron a descargarse en el lado israelí del cruce. A su vez, menos de 200 lograron entrar al territorio palestino y ser recuperados por la ONU o sus socios.

“Si no podemos recoger estos bienes, puedo decirles una cosa, no es porque no lo estemos intentando”, afirmó Dujarric en conferencia de prensa.

Desde el inicio del actual conflicto en Gaza, las Naciones Unidas denuncian la creciente dificultad para entregar ayuda humanitaria en medio de bombardeos, bloqueos y restricciones de acceso impuestas por Israel. Aunque el gobierno de Benjamin Netanyahu insiste en que facilita la entrada de suministros, el terreno sigue marcado por el enfrentamiento político, especialmente desde que la Casa Blanca, ahora bajo la presidencia de Donald Trump, mostró su respaldo a iniciativas ajenas al sistema de la ONU.

El uso de la GHF marca un giro significativo en la distribución humanitaria, al permitir que actores privados intervengan en una zona de conflicto con el visto bueno de gobiernos. La ONU advirtió que este modelo compromete la neutralidad, el acceso equitativo y la seguridad de quienes reciben y distribuyen la ayuda.

Con información de AFP