“Todavía no tomo la decisión de si voy a asistir o no, pero es una posibilidad. Le agradecí la invitación. México no es parte del G7, nos estarían invitando, hacen esta invitación como invitados especiales, digamos. Y estamos evaluando, frente a lo que hay en el país, la posibilidad de asistir”, respondió la mandataria esta mañana cuando le preguntaron sobre el eventual viaje.

La invitación del primer ministro canadiense llega en un momento complicado para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que está bajo cuestionamientos del gobierno estadounidense y podría sufrir una primera revisión tan pronto como en otoño de este año, de acuerdo con el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard.

Especialistas coinciden en que la invitación de Carney es una perfecta oportunidad para relanzar la imagen internacional de México, sobre todo después de un sexenio en el que se privilegió la política interna sobre la política exterior.

“La presencia de la presidenta de México en cualquier foro regional o internacional, es muy importante para garantizar que México lleva a cabo una política exterior pragmática y abocada a la consecución de los objetivos y los intereses nacionales”, indicó José Joel Peña, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Entre los temas a discutir estarán la resiliencia económica, la seguridad internacional, la gobernaza internacional, y la acción climática, temas que son de suma importancia para México, por lo que la presencia de la presidente en la cumbre del G7 será muy valioso que asista a las conversaciones, indicó Norma Soto Castañeda, profesora de la Universidad La Salle.