Rector de la Universidad de Virginia dimite por presiones del gobierno de Trump

“Les escribo, con gran pesar, para informarles que he presentado mi renuncia como presidente de la Universidad de Virginia”, escribió. “En resumen, me inclino a luchar por lo que creo, y creo profundamente en esta universidad. Pero no puedo tomar la decisión unilateral de luchar contra el gobierno federal para salvar mi propio puesto”.

De acuerdo con New York Times, el Gobierno le dio un ultimátum a Ryan la noche del jueves. El Departamento de Justicia había exigido su renuncia para resolver una investigación de derechos civiles en la escuela.

La decisión de la salida de Ryan se produce en un momento de mayor escrutinio federal sobre las universidades, incluida la UVA. Ryan reconoció en su carta de despedida que la Universidad se habría arriesgado a perder una financiación sustancial si él hubiera permanecido como presidente.

Jim Ryan se había distinguido por sus políticas inclusivas, promocionar la diversidad entre el alumnado y fomentar la entrada de estudiantes de familias sin recorrido universitario, además de animar al estudiantado a implicarse en tareas comunitarias. Se encargó de ampliar la ayuda financiera de las familias de Virginia y consiguió donaciones para el Instituto Karsh de la Democracia y un nuevo centro de artes escénicas.

En su mensaje de renuncia, menciona que no dimitar sería egoísta o egocéntrico “ante los cientos de empleados que perderían sus empleos, los investigadores que perderían su financiación y los cientos de estudiantes que podrían perder la ayuda financiera o ver sus visas retenidas.”

El presidente de la institución agregó que ya había decidido renunciar a su puesto el siguiente año por razones ajenas.

En un comunicado, los senadores demócratas Mark Warner y Tim Kaine denunciaron la situación como "un error que perjudica el futuro de Virginia". "Es indignante que funcionarios del Departamento de Justicia de Trump hayan exigido que la universidad" destituyera a Ryan, declararon.

De acuerdo con QS Top Universities, la Universidad de Virginia tiene un total de 24,193 estudiantes, de los cuales 2,383 son internacionales. Cuenta con 13 programas de licenciatura y posgrado.

Trump y sus políticas anti “woke”

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha liderado una ofensiva contra las universidades, acusándolas de propagar una ideología "woke", un término empleado de forma peyorativa por los conservadores para denunciar lo que perciben como un activismo progresista excesivo, en particular en favor de las minorías.

El 1 de febrero, Trump desmanteló las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en el sector público y en empresas que reciben financiamiento federal, al considerarlas como “discriminación inversa”.

Adicionalmente, el Departamento de Justicia ha abierto múltiples investigaciones sobre las prácticas de admisión y reclutamiento de instituciones en todo el país.

El gobierno de Trump tiene en la mira a instituciones prestigiosas como Harvard, a la que intenta prohibir la admisión de estudiantes extranjeros, y Columbia, a la que amenaza con revocar su acreditación, lo que podría privarla de toda la financiación federal.

Con información de AFP.