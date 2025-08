Estados Unidos continúa su apoyo a Israel, a pesar de la presión por Gaza

El viernes, Witkoff se reunió con habitantes en Gaza, según imágenes difundidas por su oficina, y prometió que la asistencia se incrementará.

Desde finales de mayo, 1,373 personas que esperaban ayuda fueron asesinadas en el territorio palestino, "la mayoría" por el ejército israelí, denunció la ONU el viernes.

La mayoría de los asesinatos ocurrieron cerca de los centros de distribución militarizados de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), que emplea a una empresa de logística estadounidense dirigida por un exagente de la CIA y veteranos de guerra estadounidenses.

La GHF niega que se hayan producido incidentes mortales en sus emplazamientos y afirma que los más letales ocurrieron cerca de otros convoyes de ayuda.

El ejército israelí reconoció que sus disparos cerca de los centros de distribución han dañado a civiles y afirma que sus fuerzas han recibido ahora mejores instrucciones. Israel acusa a los combatientes de Hamás de robar la ayuda —lo que los militantes niegan— y a la ONU de no impedirlo.

La ONU dice que no ha visto pruebas de que Hamás haya desviado mucha ayuda. Los militares israelíes tampoco han podido comprobar que el grupo militante, con el control de la Franja de Gaza desde 2005, robe de manera cotidiana la ayuda dirigida a la población civil, de acuerdo con una nota de The New York Times, que cita a fuentes al interior del ejército.