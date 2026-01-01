Adiós gangas chinas: México activa nuevos aranceles para proteger el empleo y la industria nacional

Los gravámenes aduaneros fueron aprobados por el Congreso en diciembre pasado, al final de un año 2025 marcado por la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado a México con aranceles desde su regreso a la Casa Blanca.

Analistas ven la medida impuesta por el gobierno mexicano como un alineamiento con Estados Unidos, su mayor socio comercial, rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Los aranceles están dirigidos a diversos productos de los sectores del calzado, automotriz, textil y de los juguetes, entre otros, industrias con importante presencia de importaciones chinas.

En 2024 México importó por 2,163 millones de dólares en calzado, de los cuales el 41.5% tuvo como origen China. Los aranceles para este capítulo comercial quedaron fijados entre 25% y 35% según el tipo de mercancía.

En el caso de los juguetes, sector en el que las importaciones de México ascendieron a 3,281 millones de dólares en 2024, el impuesto vigente desde 2026 es de 30%.

El 61.5% de las importaciones en la industria del juguete provinieron de China en 2024, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Secretaría de Economía aseguró que el objetivo principal de esta medida es "salvaguardar cerca de 350,000 empleos" y "contribuir a la reindustrialización" del país.

Tras la aprobación de los aranceles en el Congreso, un portavoz del Ministerio de Comercio de China dijo que Pekín espera que "México corrija esta práctica errónea de unilateralismo y proteccionismo".

En un comunicado difundido el 30 de diciembre, la Secretaría de Economía mexicana afirmó que la medida "no está dirigida a ningún país en particular".