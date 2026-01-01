Adiós gangas chinas: México activa nuevos aranceles para proteger el empleo y la industria nacional

Los aranceles impuestos por México a la importación de varios productos desde China y otros países con los que no tiene un tratado comercial entraron en vigor este jueves.
Los aranceles impuestos por México a China y otros países sin TLC entran en vigor
Los gravámenes aduaneros fueron aprobados por el Congreso en diciembre pasado, al final de un año 2025 marcado por la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado a México con aranceles desde su regreso a la Casa Blanca.
Analistas ven la medida impuesta por el gobierno mexicano como un alineamiento con Estados Unidos, su mayor socio comercial, rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Los aranceles están dirigidos a diversos productos de los sectores del calzado, automotriz, textil y de los juguetes, entre otros, industrias con importante presencia de importaciones chinas.
En 2024 México importó por 2,163 millones de dólares en calzado, de los cuales el 41.5% tuvo como origen China. Los aranceles para este capítulo comercial quedaron fijados entre 25% y 35% según el tipo de mercancía.
En el caso de los juguetes, sector en el que las importaciones de México ascendieron a 3,281 millones de dólares en 2024, el impuesto vigente desde 2026 es de 30%.
El 61.5% de las importaciones en la industria del juguete provinieron de China en 2024, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La Secretaría de Economía aseguró que el objetivo principal de esta medida es "salvaguardar cerca de 350,000 empleos" y "contribuir a la reindustrialización" del país.
Tras la aprobación de los aranceles en el Congreso, un portavoz del Ministerio de Comercio de China dijo que Pekín espera que "México corrija esta práctica errónea de unilateralismo y proteccionismo".
En un comunicado difundido el 30 de diciembre, la Secretaría de Economía mexicana afirmó que la medida "no está dirigida a ningún país en particular".
Trump pospone por un año aranceles a muebles importados
En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pospuso por un año la aplicación de aranceles más elevados a algunos muebles importados, ordenando el aplazamiento poco antes de que entraran en vigor este jueves.
El aumento estaba previsto en el marco de una serie de aranceles sectoriales impuestos anteriormente por el mandatario, como parte de un conjunto de medidas arancelarias que ha implementado desde su regreso a la Casa Blanca.
Sin embargo, ante el impacto del aumento del costo de vida en los hogares estadounidenses, Trump pospuso el miércoles por la noche la aplicación de los aranceles previstos —30% para ciertos muebles tapizados y 50% para gabinetes de cocina y tocadores— hasta el 1 de enero de 2027.
"Dadas las negociaciones productivas en curso sobre la importación de productos de madera, el presidente pospone el aumento de los aranceles para permitir que continúen las negociaciones con otros países", declaró la Casa Blanca en un comunicado que anunciaba la medida.
Los aranceles establecidos por Trump en 2025 afectaron a productos que van desde el acero hasta los automóviles, y se están llevando a cabo más investigaciones que podrían derivar en nuevos gravámenes.
En octubre, entró en vigor un arancel de 10% sobre la madera blanda importada, junto con un arancel de 25% sobre ciertos muebles tapizados y gabinetes de cocina.
Estos aranceles fueron justificados por la administración Trump como una medida para impulsar las industrias estadounidenses y proteger la seguridad nacional.
Las tasas más altas, que originalmente debían entrar en vigor el jueves, habrían afectado a las importaciones de países como Vietnam y China, que han sido proveedores clave de muebles importados para Estados Unidos.
El Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre la legalidad de los aranceles aplicados a nivel nacional, impuestos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.