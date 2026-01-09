En este episodio, Alberto Verdusco, Patricia Tapia y Tlatoani Carrera explican cómo aumentó la llegada de migrantes venezolanos a partir de 2022 a México y la presión del gobierno de Estados Unidos para que nuestro país ayudara a detener el flujo migratorio.
Más de 679,000 venezolanos llegaron a México en tres años
Millones de venezolanos salieron de su país por la crisis política, económica y social. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 09 enero 2026 07:26 AM
Otros temas importanes de lo que platicaron son:
- Venezuela libera a un "número importante" de presos políticos, incluidos extranjeros
- Generaciones Z y Alfa se alejan del alcohol y cigarro, pero incrementan consumo de vapeadores y opioides
- La inflación se moderó al cierre de 2025 y sorprendió al mercado
- Fin de semana de comodines NFL: ranking de los seis partidos, del peor al mejor
