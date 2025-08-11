gorodenkoff (/Getty Images/iStockphoto)

Pero el juez Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, desestimó los argumentos del gobierno de que las transcripciones debían publicarse en razón del "gran interés público" del caso.

"Toda su premisa —de que los materiales del gran jurado sobre Maxwell sacarían a la luz nueva información significativa sobre los crímenes de Epstein y Maxwell, o sobre la investigación del gobierno al respecto— es manifiestamente falsa", escribió.

"En la medida en que la moción de desclasificación implica que los materiales del gran jurado constituyen una mina de información no divulgada sobre Epstein, Maxwell o sus cómplices, definitivamente no lo son", señaló el magistrado.

El juez también cuestionó la motivación de la administración Trump para solicitar la divulgación pública de las transcripciones, y sugirió que era "hipócrita".

"Un miembro del público, al comprender que los materiales del gran jurado sobre Maxwell no aportan nada al conocimiento público, podría concluir que la solicitud del gobierno para su divulgación no buscaba 'transparencia', sino desviar la información; no buscaba una divulgación completa, sino la ilusión de tal", declaró.

El caso Jeffrey Epstein

Ghislaine Maxwell (Laura Cavanaugh/Getty Images)

Maxwell, de 63 años, cumple una pena de 20 años tras ser condenada en 2021 por reclutar menores de edad para Epstein, quien murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual.

El Departamento de Justicia también solicitó la publicación de las transcripciones del gran jurado en el caso de Epstein. Esta solicitud es tramitada por otro juez.

El caso Epstein preocupa desde hace tiempo a partidarios de Trump, que el mes pasado se indignaron cuando el FBI y el Departamento de Justicia declararon que el acaudalado financiero se había suicidado, no había chantajeado a ninguna figura prominente y no mantenía una "lista de clientes".

Ante la creciente presión, el Departamento de Justicia pidió la publicación de las transcripciones.

El vicefiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, que fue abogado personal de Trump, se reunió recientemente con Maxwell, pero no reveló lo que conversaron. Ella fue trasladada luego a una prisión de menor seguridad.

Trump, de 79 años, fue amigo cercano de Epstein, y el diario The Wall Street Journal informó el mes pasado que el nombre del presidente figuraba entre los cientos de nombres encontrados durante una revisión del Departamento de Justicia de los llamados "archivos Epstein", aunque no ha habido pruebas de irregularidades.