Jair Bolsonaro busca ser absuelto de los cargos en su contra

Por tanto, "exigen la absolución (...) de todas las acusaciones".

Bolsonaro, de 70 años, está siendo juzgado por conspirar para aferrarse al poder luego de perder los comicios ante el izquierdista Lula.

El exjefe de Estado (2019-2022), líder de la derecha brasileña y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, es acusado "tentativa de abolición del estado democrático", "golpe de Estado" y otros delitos que podrían llevarlo a cumplir más de 40 años de cárcel.

Él se declara inocente y dice ser un "perseguido".

Actualmente se encuentra en prisión domiciliaria por violar una prohibición de usar las redes sociales ligada a su juicio. Desde mediados de julio lleva una tobillera electrónica.

"No hay manera de condenarlo"

La Fiscalía sostiene que Bolsonaro lideró una "organización criminal armada" que articuló el intento de golpe y fue el principal beneficiario del plan.

De acuerdo con la acusación, el expresidente actuó "de forma sistemática" durante su mandato "para incitar la insurrección y la desestabilización del Estado Democrático de Derecho" y "generar un ambiente propicio para la violencia y el golpe".

El expediente se centra también en reuniones donde se habrían presentado minutas de decreto que incluían la posible prisión de autoridades como jueces de la corte suprema.

Pero la defensa subrayó que "no hay manera de condenar" a Bolsonaro "con base en las pruebas presentadas en los autos, que demostraron ampliamente que ordenó la transición" de poder para Lula.