Zelenski y Trump se reunirán para negociar la paz, pero Rusia acusa a Ucrania de "torpear" las negociaciones

Entre los temas previstos entre ambos mandatarios está el territorio y las garantías de seguridad para Ucrania.

"Esta reunión es específicamente para ultimar todo lo que podamos", dijo Zelenski.

El presidente de Ucrania, en un mensaje del 25 de diciembre, afirmó que habló con los mediadores de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner sobre formatos y reuniones para establecer acuerdos para la paz.

“Algunos documentos ya están preparados, según mi opinión, están casi listos, y otros están completamente preparados. Por supuesto, aún queda trabajo por hacer en temas delicados. Pero junto con el equipo estadounidense, sabemos cómo poner todo esto en marcha. Las próximas semanas también pueden ser intensas. ¡Gracias, Estados Unidos!”

También conversó con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr, para establecer pasos conjuntos. En su mensaje agradeció a la comunidad internacional de “presionar” a Rusia para que comprenda que prolongar la guerra provocará graves consecuencias “para ellos”.

Al final, destacó y agradeció a los combatientes que enfrentan la situación bélica.

Rusia acusa a Ucrania de "torpedear" las negociaciones sobre el plan de EU

Rusia acusó el viernes a Ucrania de querer "torpedear" las negociaciones sobre el plan estadounidense para poner fin a la guerra, señalando que el nuevo texto presentado esta semana por Kiev era "radicalmente diferente" de lo que Moscú había negociado con Estados Unidos.

"Nuestra capacidad para hacer un último esfuerzo y llegar a un acuerdo dependerá de nuestro trabajo y de la voluntad política de la otra parte. Sobre todo en un contexto en el que Kiev y sus patrocinadores, especialmente dentro de la Unión Europea, que no son favorables a un acuerdo, redoblaron sus esfuerzos para torpedearlo", declaró en televisión el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

"Sin una resolución adecuada de los problemas que están en el origen de esta crisis, será sencillamente imposible llegar a un acuerdo definitivo", prosiguió Riabkov, quien pidió "mantener los límites establecidos" por la cumbre entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska en agosto de 2025.

El jefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelenski, presentó el miércoles la nueva versión del plan estadounidense, reelaborada tras las negociaciones con Kiev con respecto a su versión original presentada hace más de un mes.

Este nuevo documento de 20 puntos propone un congelamiento del frente sin ofrecer una solución inmediata a las cuestiones territoriales y abandona dos demandas clave de Moscú: la retirada de las tropas ucranianas de la región de Donbás y un compromiso jurídicamente vinculante de Ucrania de no entrar en la OTAN.

"Este plan, si se le puede llamar así, difiere radicalmente de los 27 puntos que elaboramos en las últimas semanas, desde principios de diciembre, en colaboración con la parte estadounidense", señaló Riabkov el viernes.

Negociaciones en Florida para la paz

La semana pasada, Volodimir Zelenski afirmó que Washington propuso las primeras negociaciones cara a cara entre Ucrania y Rusia en medio año, mientras diplomáticos se reunían en Miami para relanzar conversaciones destinadas a poner fin a la guerra.

El formato propuesto fue Ucrania-Estados Unidos-Rusia, además de contar con la presencia de otros representantes europeos.

"Sería lógico mantener dicha reunión conjunta (...) una vez que hayamos tenido conocimiento de los posibles resultados de las reuniones ya celebradas", apuntó el presidente ucraniano el sábado 20 de diciembre.

La participación de rusos y europeos en estas conversaciones en Florida marca un paso adelante respecto a la etapa anterior, en la que Estados Unidos mantuvo negociaciones separadas con cada parte en diferentes lugares.

Con información de AFP y Reuters.