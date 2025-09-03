Tras ataque al buque venezolano, el Pentágono advierte de una escalada de ofensivas en el Caribe

"Tenemos activos en el aire, activos en el agua, activos en los barcos, porque esta es una misión mortalmente seria para nosotros, y no se detendrá sólo con este ataque", dijo Hegseth en Fox News.

"Cualquier otra persona que trafique en esas aguas y que sepamos que es un narcoterrorista designado correrá la misma suerte", agregó.

El ejército de Estados Unidos mató a 11 personas el martes en un ataque a una embarcación venezolana que presuntamente transportaba narcóticos ilegales, dijo el presidente Donald Trump, en la primera operación conocida desde el reciente despliegue de buques de guerra de su administración en el sur del Caribe.

Ataque contra el Tren de Aragua

Posteriormente, Trump publicó en sus redes sociales un video que parecía mostrar imágenes de drones que capturaron el ataque a una lancha rápida. Afirmó que las fuerzas militares identificaron a la tripulación como miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, designada en febrero por Estados Unidos como grupo terrorista.

Trump renovó las acusaciones de que el Tren de Aragua está siendo controlado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, algo que Caracas niega.

El Pentágono no dio a conocer detalles sobre el ataque, incluyendo qué tipo de droga había a bordo, la cantidad, ni explicó cómo se llevó a cabo la incursión.

La decisión de hacer estallar un supuesto barco cargado de drogas que pasa por el Caribe, en lugar de incautarlo y detener a su tripulación, es altamente inusual y evoca recuerdos de la lucha de Estados Unidos frente a grupos milicianos como Al Qaeda.

"Ser sospechoso de transportar drogas no implica una sentencia de muerte", escribió Adam Isacson, director de Supervisión de Defensa en la Oficina de Washington para América Latina, en una publicación en X.

El ministro de Comunicación e Información venezolano, Freddy Ñáñez, sugirió que el video publicado por Trump fue creado por inteligencia artificial. El funcionario dijo que consultó a Gemini, un asistente de IA de Google.

"Parece que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como `prueba` un video con IA (así comprobado)", escribió Ñáñez en sus cuentas en las redes sociales X y Telegram. El funcionario no mencionó los muertos.

"Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra", agregó.

Reuters hizo verificaciones iniciales del vídeo, incluyendo una revisión de sus elementos visuales con una herramienta de detección de manipulación, que no mostró evidencia de adulteración. Sin embargo, la verificación exhaustiva es un proceso continuo, y Reuters seguirá revisando las imágenes a medida que se disponga de más información.

Despliegue de militares en el Caribe

Estados Unidos ha desplegado buques de guerra en el Caribe Sur con el objetivo de cumplir la promesa de Trump de tomar medidas enérgicas contra los cárteles de la droga.

El ataque del martes parecía ser la primera operación militar de este tipo en la región a tal efecto.

Siete buques de guerra estadounidenses, junto con un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, están en la región o se espera que estén allí pronto, trayendo consigo a más de 4,500 marineros e infantes de marina.

Si bien los barcos de la Guardia Costera y la Marina de Estados Unidos operan regularmente en el Caribe Sur, la acumulación actual excede los despliegues habituales en la región.

En declaraciones a la prensa, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo: "Estas drogas en particular probablemente se dirigían a Trinidad o a algún otro país del Caribe".

La referencia a Maduro por parte de Trump ha hecho sonar las alarmas en Caracas de que su Gobierno podría ser el verdadero objetivo.

A principios de agosto, Estados Unidos duplicó a 50 millones de dólares su recompensa por información que condujera al arresto de Maduro por acusaciones de tráfico de drogas y vínculos con grupos criminales.

Aunque Trump alega que Maduro controla el Tren de Aragua, los funcionarios venezolanos han dicho repetidamente que el grupo ya no está activo en su país después de desmantelarlo durante la redada en la prisión de Tocorón en 2023.

