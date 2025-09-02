Publicidad

Internacional

Donald Trump anunció un "ataque letal" de EU a un barco de drogas de Venezuela

Estados Unidos ha desplegado buques de guerra en el sur del Caribe con el objetivo de combatir a los cárteles de la droga.
mar 02 septiembre 2025 02:43 PM
Donald Trump anunció un "ataque letal" que EU a un barco de drogas de Venezuela
El gobierno Trump acusa a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, de encabezar un cartel de la droga.

El Ejército de Estados Unidos llevó a cabo este martes en el Caribe un "ataque letal" contra un buque procedente de Venezuela que transportaba drogas ilegales, informaron fuentes oficiales.

El presidente Donald Trump, quien reveló por primera vez la operación, dijo que el Pentágono proporcionaría pronto más detalles.

"Tenemos muchas drogas entrando en nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo. Y, precisamente, estas salieron de Venezuela", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

Estados Unidos ha desplegado buques de guerra en el sur del Caribe con el objetivo de cumplir la promesa de Trump de tomar medidas enérgicas contra los cárteles de la droga.

El ataque del martes parecía ser la primera operación militar de este tipo en la región a tal efecto, con el secretario de Estado Marco Rubio diciendo que el barco que fue atacado había sido operado por un grupo de narcotraficantes que Washington había designado como una organización terrorista.

"El ejército de Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación de narcotráfico que había partido de Venezuela y estaba siendo operada por una organización narcoterrorista designada", dijo Rubio.

