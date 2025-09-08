Francia enfrenta una nueva crisis política ante una semana de alto riesgo

A continuación, cinco claves para entender las turbulencias que atraviesa la segunda economía de la UE:

Sin mayorías

Francia está sumida en una profunda inestabilidad política desde mediados de 2024, cuando su presidente, Emmanuel Macron, convocó elecciones legislativas anticipadas a raíz de la victoria de la ultraderecha a los comicios al Parlamento Europeo.

El adelanto dejó una Asamblea Nacional (cámara baja) aún más dividida que en la legislatura anterior, sin mayorías estables y con tres grandes bloques: izquierda, centroderecha —gobernante— y extrema derecha.

Muestra de la inestabilidad, los diputados tumbaron en diciembre el gobierno del primer ministro conservador, Michel Barnier, cuando intentaba aprobar los presupuestos de 2025. Su sucesor, el centrista Bayrou, caerá probablemente el lunes.

Presupuesto de la discordia

La oposición, desde la izquierda a la extrema derecha, rechaza su plan presupuestario para 2026, que prevé un ahorro de unos 44,000 millones de euros (51,600 millones de dólares) e incluso suprimir dos días feriados, la medida más polémica.

Una crítica común es que la clase media paga el costo del esfuerzo fiscal. La izquierda querría mayores impuestos a las grandes fortunas, mientras que la extrema derecha aboga por reducir el gasto vinculado con la inmigración.