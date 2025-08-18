Trump también afirmó que cree Putin quiere que la guerra termine.

Los dos presidentes respondieron a las preguntas de la prensa en el Salón Oval antes de reunirse en privado, seis meses después de que su última aparición allí se convirtió en un desastre cuando Trump y el vicepresidente JD Vance reprendieron a Zelenski en una inusual discusión en público.

Esta vez, la reunión pareció mucho más cordial, a pesar del acercamiento del presidente estadounidense a Rusia en los últimos días tras su cumbre en Alaska con Putin. Zelenski adoptó un tono deferente y expresó más de una vez su gratitud por el apoyo de Estados Unidos.

"Gracias por la invitación y muchas gracias por sus esfuerzos, sus esfuerzos personales para detener las matanzas y finalizar esta guerra", afirmó en la Oficina Oval Zelenski, vestido completamente de negro.

Garantías de seguridad

El mandatario estadounidense aseguró que su país estará implicado en dar garantías de seguridad a Ucrania como parte de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra con Rusia. Dijo que mientras los países europeos son "la primera línea de defensa porque están allí, son Europa", Estados Unidos también va a "ayudarles. Estaremos implicados", aseguró.

Zelenski también recibió el respaldo de los líderes de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Finlandia, la Unión Europea y la OTAN, quienes viajaron a Washington para demostrar su solidaridad con Ucrania y presionar por garantías de seguridad sólidas para el país en cualquier acuerdo de posguerra.

Tras su reunión privada, Trump y Zelenski hicieron una aparición conjunta con los líderes europeos antes de las conversaciones multilaterales previstas.

Zelenski calificó la reunión bilateral de "muy buena" y dijo que habían hablado de la importancia de las garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania.

"Es muy importante que Estados Unidos envíe una señal tan clara y esté dispuesto a ofrecer garantías de seguridad", dijo Zelenski.

Trump dijo aceptó durante la cumbre en Alaska el viernes pasado, que se otorguen garantías de seguridad para Ucrania como parte de cualquier acuerdo de paz.

"En un paso muy significativo, el presidente Putin acordó que Rusia aceptaría garantías de seguridad para Ucrania, y este es uno de los puntos clave que debemos considerar y vamos a estar considerando eso en la mesa, también quién hará qué esencialmente", afirmó Trump, al inicio de conversaciones con líderes europeos en la Casa Blanca.