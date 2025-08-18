Publicidad

Internacional

Trump vuelve a rechazar un alto al fuego inmediato en su reunión con Zelenski

EL presidente de Estados Unidos afirma que su país estará implicado en dar garantías de seguridad a Ucrania como parte de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra con Rusia.
lun 18 agosto 2025 12:58 PM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy se reúnen en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en medio de negociaciones para poner fin a la guerra rusa en Ucrania, en Washington, D.C., EE. UU., el 18 de agosto de 2025. (Imagen principal del artículo web "Trump descarta alto al fuego en Ucrania y plantea reunión trilateral con Putin y Zelenski")
Si la reunión con Zelenski sale bien, Trump espera celebrar una reunión trilateral con el líder ruso Vladimir Putin con el objetivo de poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que creía que se estaba avanzando en la resolución de la guerra en Ucrania y que era posible que saliera algo de su reciente reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin. Sin embargo, reiteró que no considera necesario un alto el fuego para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, en línea con la posición del mandatario ruso.

"No creo que se necesite un alto el fuego", dijo Trump, sentado junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca. "Sé que podría ser bueno tenerlo, pero también puedo entender estratégicamente por qué un país u otro no lo querría. Tienes un alto el fuego y ellos reconstruyen y reconstruyen y reconstruyen y sabes, tal vez no quieran eso".

Trump también afirmó que cree Putin quiere que la guerra termine.

Los dos presidentes respondieron a las preguntas de la prensa en el Salón Oval antes de reunirse en privado, seis meses después de que su última aparición allí se convirtió en un desastre cuando Trump y el vicepresidente JD Vance reprendieron a Zelenski en una inusual discusión en público.

Esta vez, la reunión pareció mucho más cordial, a pesar del acercamiento del presidente estadounidense a Rusia en los últimos días tras su cumbre en Alaska con Putin. Zelenski adoptó un tono deferente y expresó más de una vez su gratitud por el apoyo de Estados Unidos.

"Gracias por la invitación y muchas gracias por sus esfuerzos, sus esfuerzos personales para detener las matanzas y finalizar esta guerra", afirmó en la Oficina Oval Zelenski, vestido completamente de negro.

Garantías de seguridad

El mandatario estadounidense aseguró que su país estará implicado en dar garantías de seguridad a Ucrania como parte de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra con Rusia. Dijo que mientras los países europeos son "la primera línea de defensa porque están allí, son Europa", Estados Unidos también va a "ayudarles. Estaremos implicados", aseguró.

Zelenski también recibió el respaldo de los líderes de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Finlandia, la Unión Europea y la OTAN, quienes viajaron a Washington para demostrar su solidaridad con Ucrania y presionar por garantías de seguridad sólidas para el país en cualquier acuerdo de posguerra.

Tras su reunión privada, Trump y Zelenski hicieron una aparición conjunta con los líderes europeos antes de las conversaciones multilaterales previstas.

Zelenski calificó la reunión bilateral de "muy buena" y dijo que habían hablado de la importancia de las garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania.

"Es muy importante que Estados Unidos envíe una señal tan clara y esté dispuesto a ofrecer garantías de seguridad", dijo Zelenski.

Trump dijo aceptó durante la cumbre en Alaska el viernes pasado, que se otorguen garantías de seguridad para Ucrania como parte de cualquier acuerdo de paz.

"En un paso muy significativo, el presidente Putin acordó que Rusia aceptaría garantías de seguridad para Ucrania, y este es uno de los puntos clave que debemos considerar y vamos a estar considerando eso en la mesa, también quién hará qué esencialmente", afirmó Trump, al inicio de conversaciones con líderes europeos en la Casa Blanca.

¿Una reunión tripartita?

Trump contó que él y Zelenski habían abordado "muchos temas" durante su reunión. También volvió a proponer una cumbre a tres bandas con Putin con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz, que el líder ucraniano dijo que apoyaría.

Putin no se ha comprometido públicamente a celebrar la reunión, aunque Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que cree que el líder ruso quiere poner fin a la guerra.

Trump está presionando para que se ponga fin rápidamente a la guerra más mortífera de Europa en 80 años, y Kiev y sus aliados temen que pueda intentar imponer un acuerdo en los términos de Rusia después de que el presidente desplegara literalmente la alfombra roja el viernes en Alaska para Putin, que se enfrenta a cargos de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra.

Trump dijo en el Salón Oval que le gustaba la idea de un alto el fuego, pero que podían trabajar en un acuerdo de paz mientras continuaban los combates.

"Me gustaría que pararan, me gustaría que pararan", dijo. "Pero estratégicamente eso podría ser una desventaja para una u otra parte".

Durante la comparecencia posterior, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz rechazaron esa sugerencia.

"No puedo imaginar que la próxima reunión se celebre sin un alto el fuego", dijo Merz. "Así que trabajemos en ello e intentemos presionar a Rusia".

Como repuesta a la sugerencia de Trump, Macron pidió una cumbre a cuatro bandas, que incluya a los europeos.

"Pienso que probablemente vamos a necesitar un encuentro de cuatro partes, porque cuando hablamos de garantías de seguridad, nos referimos a la seguridad de todo el continente europeo", dijo Macron en la reunión en la Casa Blanca a la que asiste junto con Trump, Volodimir Zelenski y varios líderes de la Unión Europea.

