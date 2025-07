La paradoja israelí

Gilberto Conde, profesor-investigador del Colegio de México, explica que se han propuesto por lo menos tres resoluciones al conflicto después de la creación del Estado de Israel en Palestina en 1948.

El primero es la creación de un solo Estado binacional y democrático, donde los derechos humanos tanto de la población palestina como judía-israelí sean respetados y procurados. Conde asegura que esta solución es casi imposible de pensar por los israelíes.

“El Estado democrático no lo quieren, un solo Estado democrático en el que todo el mundo tenga los mismos derechos, no lo quieren las autoridades israelíes, no lo quiere probablemente la mayoría de la población israelí, porque significaría que ese Estado dejaría de ser un Estado como lo pensaron los nacionalistas judíos de principios del siglo XX, como un Estado de los judíos”, indicó el investigador.

“No se ve que haya condiciones para ello, a pesar de que hay grupos de israelíes que quisieran eso”, agregó.

La otra solución propuesta es la de los dos Estados, un concepto que nació en los años 1930, respaldado por los judíos que se instalaron en Palestina, cuando aún estaba bajo mandato británico.

Esta solución significa, de hecho, la creación de un Estado palestino que respete las fronteras anteriores a la guerra de los Seis Días, en 1967, cuando Israel arrebató a Jordania el control de los territorios de Jerusalén del Este y Cisjordania.

Los Acuerdos de Oslo de 1993 preveían que un Estado reemplazara a la Autoridad Palestina. Esto no se concretó y en 2003 la Hoja de Ruta del Cuarteto planeó que el Estado palestino se instaurara en 2005.

Sin embargo, esta opción también es rechazada por un amplio sector de la población israelí, principalmente por los grupos nacionalistas de derecha. Algunos de ellos forman parte de la coalición de gobierno encabezada por Benjamín Netanyahu.

La semana pasada, más de 70 diputados israelíes votaron a favor de un llamado al gobierno para que anexe la Cisjordania ocupada, con la finalidad de "retirar de la agenda cualquier proyecto de Estado palestino”.