Flotilla con ayuda para Gaza donde viajaba​​ Greta Thunberg fue atacada con dron

En la flotilla viaja la ambientalista sueca Greta Thunberg, entre otras personalidades como el brasileño Thiago Avila, y tiene como objetivo "abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino" en el contexto de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás, según sus organizadores.

La Flotilla Global Sumud denunció en la red social Instagram que uno de sus barcos "fue impactado por un dron en aguas tunecinas".

Compartió un video de una cámara de vigilancia instalada en el bote, en el que se oye un zumbido. A continuación, se ve a un activista levantar la vista, gritar y retroceder antes de que se oiga una explosión. Un destello ilumina la zona.

Un periodista de la AFP que llegó rápidamente a la localidad costera de Sidi Bou Said, cerca de la capital de Túnez, pudo ver el barco rodeado por otras naves. El fuego que se desató ya había sido controlado.

La imagen corresponde al 9 de septiembre de 2025 en donde se observa un barco conocido como "Familia" y que forma parte de la Flotilla Global Sumud, está anclado frente a la costa del pueblo de Sidi Bou Said, en la costa tunecina. (Foto: AFP)

La flotilla afirmó que las seis personas a bordo se encontraban sanas y salvas, informó de daños materiales y denunció "actos de agresión destinados a hacer descarrilar (su) misión".

"Nuestra voluntad es más fuerte y estamos más determinados [que nunca] a romper el bloqueo contra Gaza", afirmó horas después un organizador de la flotilla, Ghassen Henchiri, ante una multitud en Túnez.

Según dijo a AFP, Nadir al Nuri, miembro del comité directivo, la flotilla zarpará el miércoles tal y como estaba previsto.

Por su parte, la Guardia Nacional tunecina dijo a la AFP que "ningún dron" había sido detectado tras el anuncio de la flotilla.

"Según las conclusiones preliminares, se produjo un incendio en los chalecos salvavidas", aseguró Houcem Eddine Jebabli, portavoz de esa fuerza.

Las informaciones que apuntan a la presencia de un dron "carecen de fundamento", insistió la Guardia Nacional en un comunicado publicado en Facebook, en el que planteó la hipótesis de que el fuego se debió a un cigarrillo.