Los neobancos descubrieron que sí querían convertirse en bancos

Lo que estamos viendo hoy en México y en buena parte del mundo no es solamente una evolución de los neobancos, sino una corrección natural de expectativas. Porque conforme las fintech comenzaron a crecer, descubrieron algo que durante años pareció ignorarse dentro del entusiasmo del ecosistema: administrar dinero no se parece a administrar cualquier otra plataforma digital, y esa diferencia cambia absolutamente todo.

Construir una aplicación intuitiva puede acelerar la adquisición de usuarios, así como diseñar procesos digitales puede reducir fricción, pero ninguna de esas cosas elimina el verdadero núcleo del negocio financiero: riesgo, capital, regulación, liquidez y confianza sistémica. Ahí es donde empieza la parte incómoda para muchos jugadores fintech, porque el mercado terminó obligándolos a acercarse exactamente a aquello de lo que intentaban diferenciarse.

Por eso cada vez vemos más neobancos buscando licencias, fortaleciendo áreas regulatorias, endureciendo políticas de riesgo y priorizando rentabilidad sobre crecimiento acelerado. No porque hayan “traicionado” el espíritu fintech, sino porque eventualmente descubrieron que la lógica bancaria existe por una razón. Durante años, parte del ecosistema confundió fricción con ineficiencia, cuando muchas veces esa fricción era consecuencia directa de operar una industria donde un error no significa perder usuarios, sino comprometer ahorro, crédito o estabilidad financiera y es ahí donde la conversación se vuelve mucho más interesante que el típico debate entre banca tradicional y fintech.

Porque quizá la gran equivocación de la industria fue pensar que la innovación financiera consistía en reemplazar bancos, cuando en realidad el verdadero cambio estaba en obligar al sistema completo a evolucionar. Los neobancos sí transformaron algo importante: elevaron radicalmente la expectativa del usuario. Hoy las personas esperan abrir cuentas en minutos, recibir atención inmediata, tener productos más transparentes y operar desde el celular sin fricciones absurdas. Y eso empujó a la banca tradicional a acelerar procesos que probablemente habrían tomado otra década. Pero al mismo tiempo, las fintech también descubrieron que la experiencia de usuario por sí sola no construye modelos sostenibles.

Ese quizá es el ajuste más importante que vive hoy el ecosistema financiero. Durante la etapa de abundancia de capital, crecer usuarios parecía suficiente para justificar valuaciones multimillonarias. Después vino la presión por monetizar, controlar riesgo y demostrar rentabilidad y entonces muchos neobancos comenzaron a parecerse más a bancos tradicionales de lo que probablemente imaginaron al inicio. No porque hayan fracasado, sino porque dejaron de competir solamente desde marketing y experiencia digital para entrar al verdadero negocio financiero.

Y eso, en realidad, es una señal de madurez para el mercado mexicano.

Durante años, el sector financiero operó bajo dinámicas donde los grandes bancos dominaban casi por inercia. La llegada de fintech y neobancos alteró esa comodidad competitiva. No destruyó a la banca tradicional, pero sí la obligó a reaccionar. Hoy prácticamente ninguna institución financiera puede darse el lujo de ignorar experiencia digital, velocidad operativa o personalización. La competencia dejó de concentrarse únicamente en infraestructura financiera y empezó a trasladarse hacia experiencia, eficiencia y cercanía con el usuario; eso termina beneficiando directamente al cliente.