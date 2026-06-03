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Los neobancos descubrieron que sí querían convertirse en bancos

Quizá la equivocación de la industria fue pensar que la innovación financiera consistía en reemplazar bancos, cuando en realidad el verdadero cambio era obligar al sistema completo a evolucionar.
mié 03 junio 2026 06:07 AM
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Banca digital
Lo que estamos viendo es la integración natural entre tecnología y estructura financiera. Los bancos entendieron que necesitaban modernizarse y las fintech entendieron que necesitaban institucionalizarse, considera José Luis Pulido. (MT.PHOTOSTOCK/Shutterstock / MT.PHOTOSTOCK)

Durante años, el ecosistema fintech construyó una narrativa extremadamente conveniente: la banca tradicional era el problema y la tecnología sería la solución. Bajo esa lógica, los neobancos no solamente venían a competir contra las instituciones financieras tradicionales, sino prácticamente a reemplazarlas. El discurso era atractivo porque simplificaba un problema históricamente complejo. Si los bancos eran lentos, burocráticos y caros, bastaba con digitalizar procesos, mejorar la experiencia de usuario y eliminar sucursales para construir algo mejor. El problema es que el mercado financiero nunca fue tan simple como la narrativa tecnológica quiso hacerlo ver.

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Lo que estamos viendo hoy en México y en buena parte del mundo no es solamente una evolución de los neobancos, sino una corrección natural de expectativas. Porque conforme las fintech comenzaron a crecer, descubrieron algo que durante años pareció ignorarse dentro del entusiasmo del ecosistema: administrar dinero no se parece a administrar cualquier otra plataforma digital, y esa diferencia cambia absolutamente todo.

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Construir una aplicación intuitiva puede acelerar la adquisición de usuarios, así como diseñar procesos digitales puede reducir fricción, pero ninguna de esas cosas elimina el verdadero núcleo del negocio financiero: riesgo, capital, regulación, liquidez y confianza sistémica. Ahí es donde empieza la parte incómoda para muchos jugadores fintech, porque el mercado terminó obligándolos a acercarse exactamente a aquello de lo que intentaban diferenciarse.

Por eso cada vez vemos más neobancos buscando licencias, fortaleciendo áreas regulatorias, endureciendo políticas de riesgo y priorizando rentabilidad sobre crecimiento acelerado. No porque hayan “traicionado” el espíritu fintech, sino porque eventualmente descubrieron que la lógica bancaria existe por una razón. Durante años, parte del ecosistema confundió fricción con ineficiencia, cuando muchas veces esa fricción era consecuencia directa de operar una industria donde un error no significa perder usuarios, sino comprometer ahorro, crédito o estabilidad financiera y es ahí donde la conversación se vuelve mucho más interesante que el típico debate entre banca tradicional y fintech.

Porque quizá la gran equivocación de la industria fue pensar que la innovación financiera consistía en reemplazar bancos, cuando en realidad el verdadero cambio estaba en obligar al sistema completo a evolucionar. Los neobancos sí transformaron algo importante: elevaron radicalmente la expectativa del usuario. Hoy las personas esperan abrir cuentas en minutos, recibir atención inmediata, tener productos más transparentes y operar desde el celular sin fricciones absurdas. Y eso empujó a la banca tradicional a acelerar procesos que probablemente habrían tomado otra década. Pero al mismo tiempo, las fintech también descubrieron que la experiencia de usuario por sí sola no construye modelos sostenibles.

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Ese quizá es el ajuste más importante que vive hoy el ecosistema financiero. Durante la etapa de abundancia de capital, crecer usuarios parecía suficiente para justificar valuaciones multimillonarias. Después vino la presión por monetizar, controlar riesgo y demostrar rentabilidad y entonces muchos neobancos comenzaron a parecerse más a bancos tradicionales de lo que probablemente imaginaron al inicio. No porque hayan fracasado, sino porque dejaron de competir solamente desde marketing y experiencia digital para entrar al verdadero negocio financiero.

Y eso, en realidad, es una señal de madurez para el mercado mexicano.

Durante años, el sector financiero operó bajo dinámicas donde los grandes bancos dominaban casi por inercia. La llegada de fintech y neobancos alteró esa comodidad competitiva. No destruyó a la banca tradicional, pero sí la obligó a reaccionar. Hoy prácticamente ninguna institución financiera puede darse el lujo de ignorar experiencia digital, velocidad operativa o personalización. La competencia dejó de concentrarse únicamente en infraestructura financiera y empezó a trasladarse hacia experiencia, eficiencia y cercanía con el usuario; eso termina beneficiando directamente al cliente.

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Porque mientras fintech y bancos convergen hacia un mismo punto, el usuario gana más opciones, mejores experiencias y mayor presión competitiva entre jugadores. Y en un país como México, donde millones de personas siguen fuera del sistema financiero formal y donde el acceso al crédito continúa siendo limitado, esa competencia puede convertirse en una oportunidad relevante para ampliar inclusión financiera de manera más eficiente. Aunque también vale la pena decir algo que pocas veces se menciona: no todas las fintech sobrevivirán a esta nueva etapa.

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La época donde bastaba con parecer disruptivo para atraer inversión está terminando. Lo que viene ahora exige algo mucho más complejo: construir instituciones financieramente sólidas y eso implica algo que durante mucho tiempo el ecosistema evitó reconocer públicamente: la regulación, el cumplimiento y el control de riesgo no son obstáculos para innovar; son parte esencial de construir confianza a escala.

Por eso resulta simplista interpretar esta transformación como una “derrota” de los neobancos. En realidad, lo que estamos viendo es la integración natural entre tecnología y estructura financiera. Los bancos entendieron que necesitaban modernizarse y las fintech entendieron que necesitaban institucionalizarse. Y es así como el mercado terminó llevando a ambos hacia el mismo lugar.

Quizá la verdadera disrupción nunca consistió en destruir a los bancos, sino en obligar a toda la industria a evolucionar más rápido de lo que estaba dispuesta a hacerlo.

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Nota del editor: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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