En un mitin en la víspera de su investidura, Trump ensalzó a Kirk y a su “ejército de jóvenes”.
“Quiero agradecerle a Charlie. Charlie es fantástico. Este tipo… No crean eso de que los jóvenes son liberales. No lo son. Tal vez lo fueron, pero ya no lo son”, dijo en enero.
Polémicas
La doctrina conservadora de Kirk estaba muy alineada con la de Trump: respaldó las falsas acusaciones de fraude del presidente estadounidense cuando perdió las elecciones de 2020 y utilizó su gran influencia para arremeter contra los migrantes y las personas transgénero.
Sus teorías conspirativas a veces llegaban hasta las altas esferas. Por ejemplo, en septiembre de 2024, Kirk fue uno de los primeros en difundir las acusaciones de que los inmigrantes haitianos comían gatos y perros en el estado de Ohio.
Días más tarde, Trump repitió la afirmación, para la que nunca hubo pruebas, durante su debate presidencial televisado con la demócrata Kamala Harris.
En una entrevista con la AFP el año pasado, Kirk eludió las preguntas sobre su veracidad. "Yo digo que difundimos la verdad", afirmó.
En sus charlas en universidades estadounidenses, invitaba a los estudiantes a debatir con él en rápidos intercambios que a menudo se hacían virales en internet, especialmente aquellos con progresistas que se oponían a sus opiniones.
En abril de 2023, en un evento, Kirk aseguró que las muertes por armas de fuego a cambio de la preservación de los derechos de la Segunda Enmienda es parte de la realidad de Estados Unidos.
Los comentarios de Kirk se produjeron aproximadamente una semana después de que tres niños y tres adultos fueran asesinados en la Escuela Christian Covenant en Nashville, Tennessee.
"Nunca vivirás en una sociedad segura hasta que tengas una ciudadanía armada y no tendrás ni una sola muerte por arma de fuego", dijo Kirk en un evento de Turning Point USA Faith hace dos años, de acuerdo con Media Matters for America. "Eso no tiene sentido. Es una tontería. Pero creo que vale la pena".
"Creo que vale la pena tener un costo de, desafortunadamente, algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos tener la Segunda Enmienda para proteger nuestros otros derechos otorgados por Dios. Es un trato prudente. Es racional. Nadie habla así. Viven en un universo alternativo completo", añadió.
La organización fundada por Kirk ha mantenido vínculos con organizaciones pro-Israel y regularmente acoge a oradores pro-Israel en sus conferencias, en un momento en el que el estado hebreo es acusado de cometer un genocidio en la Franja de Gaza.
El propio Kirk viajó a Israel y elogió las políticas de Trump con respecto al estado hebreo, incluido el movimiento de la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén en 2018.