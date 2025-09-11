Polonia convoca al consejo de Seguridad de la ONU tras incursión de drones rusos

Polonia prohibió los vuelos de drones en sus fronteras orientales con Bielorrusia y Ucrania y limitó el pequeño tráfico aéreo allí, después de derribar lo que identificó como aviones no tripulados rusos que violaron su espacio aéreo el miércoles.

Lituania y Letonia también anunciaron restricciones al tráfico aéreo en sus fronteras con Rusia y Bielorrusia.

Varsovia contó con el respaldo de sus aliados de la OTAN para derribar los drones, la primera vez que se sabe que un miembro de la alianza militar ha efectuado disparos durante la guerra de Rusia en Ucrania.

Aviones de combate F-16 polacos, F-35 holandeses, aparatos de vigilancia AWACS italianos y aviones de reabastecimiento en vuelo de la OTAN participaron en la operación de derribo de drones en el espacio aéreo polaco durante la noche del martes al miércoles, según informaron fuentes oficiales.

Moscú niega haber querido atacar objetivos en el país y afirma que Varsovia no tiene pruebas de que los drones fueran rusos.

No obstante, el incidente suscitó dudas sobre la preparación de la OTAN contra los ataques de drones, avivó la tensión con Rusia y llevó a algunos líderes occidentales a pedir nuevas sanciones contra Moscú, y a cuestionar su compromiso con los esfuerzos de paz en Ucrania.