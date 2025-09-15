Estas son las implicaciones de los aranceles en las relaciones bilaterales de Estados Unidos con Canadá, la Unión Europea y Japón.

Canadá, de socio al adversario más golpeado

El vecino del norte de Estados Unidos, Canadá, es quien sufre los golpes más duros de la política arancelaria de Washington. Estados Unidos impuso aranceles de 35% a todas las exportaciones canadienses por, supuestamente, no hacer lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo y de personas en su frontera con Estados Unidos, aunque la cantidad es mínima.

La respuesta del país de la hoja de Maple hasta ahora ha sido enérgica y ambiciosa, con la imposición de aranceles recíprocos y otras medidas de represalia.

Pero a medida que los aranceles estadounidenses comienzan a morder, la economía canadiense comienza a sufrir. El PIB de Canadá se redujo 1.6 % en el segundo trimestre de 2025, en gran parte debido a la caída de las exportaciones, y su tasa de desempleo superó el 7% en agosto.

Estas consecuencias han obligado a Canadá a desarrollar un nuevo plan para enfrentarse a los Estados Unidos antagónicos. Se basa en tres pilares: unificar su economía a nivel nacional, reforzar el gasto militar y buscar vínculos más profundos con los aliados europeos.

“Cada uno implica una ruptura radical con el pasado”, indica un análisis del Consejo de Relaciones Exteriores.