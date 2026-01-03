"La palabra integración no alcanza para describir la enorme complejidad de una misión de este tipo, una extracción tan precisa: involucró el despegue de más de 150 aeronaves en todo el hemisferio occidental", dijo Caine en una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Operación martillo para capturar a Nicolás Maduro

El jefe de la operación destacó la preparación militar en la que participaron todos los componentes de las fuerzas armadas, desde el área de inteligencia, los marines, en un operativo sin precedentes, que culminó con la aprehensión de Maduro. El funcionario estadounidense también destacó la participación de la CIA y la DEA. Los elementos de seguridad portaban armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El jefe de la operación explicó que tras meses de vigilar a Nicolás Maduro en donde se pudo conocer dónde vivía, cómo vestía, qué comía, qué mascotas poseía, y la clave fue escoger el día para poder maximizar el factor sorpresa y que pudiera haber el menor número de personas lesionadas.

“El presidente de Venezuela siempre ha sido muy imprecedente, por eso es que los hombres y mujeres hicieron todo lo posible para que se pudiera materializar. El clima fue clave para poder llevar a los mejores aviadores y encargados de los buques para que esta organización diera un golpe a la mesa, ya que no renuncia a lo que se propone”, explicó en conferencia de prensa.

Se llegó a la 01:01horas (hora local Caracas) a la casa de Maduro.

A la 01:02 (hora local Caracas) se logró aprehenderlo con mucha precisión.

"Estaba en un lugar muy vigilado. De hecho, era como una fortaleza", declaró, explicando que Maduro había intentado ingresar en "una zona de seguridad rodeada de acero sólido", pero que "lo atraparon" antes de que pudiera hacerlo.

"Se rindieron sin oponer resistencia", declaró posteriormente el general Caine.

Acusados de "narcoterrorismo", la pareja de Nicolás maduro y Cilia Flores fue trasladada a Nueva York, según informó Trump. El sábado, el presidente estadounidense publicó una foto en su red Truth Social en la que Maduro aparece esposado y con gafas que le cubren los ojos, a bordo del buque de guerra USS Iwo Jima.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, exigió poner en libertad a la pareja y declaró que Maduro es "el único presidente de Venezuela".

Caracas, capital de Venezuela, lugar en donde se encontraba Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores, ambos capturados por fuerzas estadounidenses. (Foto: Google Maps)

Un incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, visto a distancia tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026. (Foto: AFP )

También participaron elementos añejos, “por la experiencia”, destacó el funcionario estadounidense. Además de que trabajaron con otras agencias.

El trabajo aéreo fue clave para poder "deshabilitar una red de corrupción comandada por Maduro", destacó.

Nicolás Maduro pudo morir: Trump

Dan Caine refirió que sí hubo respuesta por parte de elementos de seguridad de Venezuela, hubo intercambio de balas, fuego cruzado en la que un militar de EU resultó herido, pero se encuentra bien de salud.

Maduro y su esposa, se rindieron y aceptaron la custodia por parte de elementos de EU Dan Caine, jefe de operación para capturar a Maduro

Hubo múltiples personas que intentaron contrarrestar que nos lleváramos a Maduro.

A las 03:29 horas desde una base naval se cumplió con la logística para poder llevar a EU a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

El presidente de EU, Donald Trump, explicó que durante el operativo, Nicolás Maduro intentó resguardarse en "una zona de seguridad", (sin mencionar de qué tipo); sin embargo, no le dio tiempo y decidió junto con su esposa, Cilia Flores, entregarse a las fuerzas estadounidenses. Además de que sí pudo morir.

“Tuvimos miedo de lo que pudo haber pasado, que Nicolás Maduro se quitara la vida o no pudiéramos llegar hacia él, pero la verdad es que nuestros chicos fueron muy fuertes, muy rápidos, y teníamos desde varios ejes teníamos localizado a Maduro”, afirmó Trump.

Fueron 47 segundos, ni siquiera pudo pasar a su habitación cuando ya lo teníamos rodeado Donald Trump, presidente de EU sobre captura de Maduro

Un hombre pega un cartel que dice "Recompensa U$50.000.000" que representa al presidente venezolano Nicolás Maduro, en el parque Miguel de Cervantes, cerca de la Embajada de Venezuela en Lima el 3 de enero de 2026. (Foto: AFP )

La Casa Blanca publicó imágenes del presidente de EU, Donald Trump, acompañado del Secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios como Stephen Miller mientras se desarrollaba el operativo "Resolución Absoluta", como también fue llamada en Venezuela este sábado.

President Trump is a man of action. If you don’t know, now you know. pic.twitter.com/G8DH20m9Dm — Department of State (@StateDept) January 3, 2026

