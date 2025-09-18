Los ataques contra lanchas en el Caribe aumentan la tensión entre EU y Venezuela

"No solo vamos a perseguir a los narcotraficantes con pequeñas lanchas rápidas... el presidente ha dicho que quiere declarar la guerra a estos grupos", justificó el secretario de Estado, Marco Rubio.

Trump llegó a amenazar a los narcos que decidan llevar sus cargas por vía terrestre hasta las fronteras estadounidenses.

"El derecho internacional no permite que los gobiernos asesinen a presuntos traficantes de drogas", reaccionaron el martes expertos en un comunicado publicado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

"Las actividades criminales deben ser interrumpidas, investigadas y procesadas de acuerdo con el Estado de derecho, incluyendo la cooperación internacional", añadieron los tres expertos que colaboran regularmente con el organismo.

Sin precedentes

El uso del ejército para combatir al narcotráfico no es algo nuevo. A finales de la década de 1980, el gobierno estadounidense designó al Departamento de Defensa como la única agencia principal para la interdicción de drogas ilegales en el extranjero.

En las siguientes décadas, el personal de la Marina y la Guardia Costera ha abordado un gran número de embarcaciones, incautando miles de toneladas de cocaína y otras drogas. Sin embargo, las acciones de las últimas semanas no tienen precedentes.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos “hicieron algo que, según nuestro conocimiento, nunca han hecho en más de 35 años de participación militar en la interdicción de drogas en el Mar Caribe: una escalada instantánea a una fuerza letal desproporcionada contra una embarcación civil sin ninguna justificación aparente de defensa propia”, indica la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en un artículo.