Errol Musk, padre de Elon Musk, es acusado de abuso sexual contra sus hijos e hijastros

Acusaciones de abuso sexual

La publicación respaldada en registros judiciales, correspondencia personal, trabajadores sociales y entrevistas con miembros de la familia, señala que familiares se han acercado a Elon Musk para pedir apoyo para tratar de solucionar esta crisis

NYT señala que la primera acusación de hizo en 1993 y que hasta el momento el presunto agresor, de 73 años, no ha sido condenado por estos delitos.

Errol Musk afirmó al diario neoyorquino que los informes son "falsos y absurdos en extremo". Añadió que las acusaciones fueron inventadas por familiares que estaban "incitando a los niños a decir mentiras" y que intentaban sacarle dinero a Elon Musk.

Admite tener hijos con hijastra

En julio del 2022, Errol Musk dijo al diario estadounidense The Sun que tuvo una hija con su hijastra Jana Bezuidenhout hace tres años, pero que ella no era la primogénita de esta relación, pues en 2018 ya había tenido otro hijo con ella.

Hijo multimillonario

El pasado 5 de septiembre, el directorio de Tesla propuso un plan de compensación de 1 billón de dólares para el presidente ejecutivo, Elon Musk, en lo que sería el mayor paquete salarial corporativo de la historia, lo que subraya el control que Musk tiene sobre el fabricante de automóviles en su intento de transformarse en una potencia de la inteligencia artificial y la robótica.

La persona más rica del mundo ha dicho constantemente que necesita una mayor participación en la empresa, incluso mientras continúa la batalla legal sobre su paquete salarial de 2018, valorado entonces en "apenas" 56,000 millones de dólares. La nueva compensación propuesta es aproximadamente 18 veces el tamaño del plan impugnado.

