Recorrido de Santa Claus en vivo 2025: sigue por dónde viene con el tracker de Google

Así puede seguir a Santa Claus en tiempo real

La importancia de este personaje es tanta en todo el mundo que existen diferentes formas de estar al tanto de él. Google cuenta con su propia herramienta, llamada Google Santa Tracker , la cual está disponible en teléfonos o computadoras y que muestra información valiosa sobre Papá Noel.

(Google)

Entre los datos que revela esta plataforma se encuentran en qué lugar del mundo se encuentra, cuál es su próxima parada, el número de regalos que ha entregado y cuántas horas faltan para llegar a México.

Además, la página también incluye juegos para aprender sobre el taller de este personaje en compañía de sus elfos, así como animaciones que detallan la vida de Santa Claus previo al inicio de su recorrido por el mundo.

Entre algunos de los juegos que se pueden experimentar en esta plataforma se encuentran “Crea un elfo”, “Oli bajo el mar”, “Guía la bola”, “Viaje en ferrocarril”, “Que no se caiga el regalo” y “Presentes y prisas”, entre muchos otros.

Por otra parte, existe la NORAD Tracks Santa, una plataforma desarrollada por el Comando de Defensa Aeroespacial Norteamericana que también ofrece mapas interactivos, actualizaciones de la ruta en tiempo real y curiosidades sobre las ciudades que va visitando el peculiar personaje rojo.