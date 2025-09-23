Trump ataca a la ONU y respalda a Israel en su discurso ante la Asamblea General

"Recompensa" a Hamás
Decenas de líderes mundiales se reunieron en las Naciones Unidas el lunes para respaldar un Estado palestino, un cambio diplomático histórico que enfrenta una feroz resistencia de Israel y de su aliado Estados Unidos.
Trump rechazó un Estado para los palestinos, adoptando la postura del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
"Las recompensas serían demasiado grandes para los terroristas de Hamás, por sus atrocidades", dijo, repitiendo su llamamiento a la devolución de los rehenes en poder del grupo militante palestino.
Trump dijo que Estados Unidos quiere un acuerdo de alto el fuego por rehenes que suponga la devolución de todos los cautivos restantes, vivos y muertos.
"Tenemos que detener la guerra en Gaza inmediatamente. Tenemos que negociar la paz inmediatamente", dijo.
Advierte a Rusia
El presidente estadounidense advirtió a Rusia que está dispuesto a imponer fuertes medidas económicas por la guerra en Ucrania y rechazó un movimiento global hacia el reconocimiento de un Estado palestino, en un combativo discurso ante la Asamblea General de la ONU.
La advertencia de Trump a Rusia vino con un matiz: quiere que los aliados de Estados Unidos impongan a Rusia las mismas medidas que él propone para tratar de obligar al presidente ruso, Vladímir Putin, a retirarse del mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
El presidente estadounidense ha advertido en varias ocasiones de la posibilidad de imponer sanciones a Rusia, pero aún no lo ha hecho. Recientemente exigió a Europa que detenga todas las compras de petróleo ruso antes de tomar medidas.
"En el caso de que Rusia no esté dispuesta a llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, entonces Estados Unidos está totalmente preparado para imponer una ronda muy fuerte de potentes aranceles, que detendrían el derramamiento de sangre, creo, muy rápidamente", dijo.
Pero para que las medidas fueran eficaces, dijo, "los países europeos, todos ustedes aquí reunidos, tendrían que unirse a nosotros para adoptar exactamente las mismas medidas".
Con información de AFP y Reuters