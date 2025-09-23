Trump ataca a la ONU y respalda a Israel en su discurso ante la Asamblea General

Trump se mostró sarcástico porque al llegar a la sede de la ONU, mientras subía al hemiciclo, las escaleras mecánicas se estropearon.

Luego tampoco pareció funcionar su teleprónter en el estrado.

"Esto es todo lo que he logrado de la ONU", aseguró el mandatario republicano, que lleva menos de un año en el poder y ha puesto del revés a la diplomacia mundial con sus aranceles y decisiones unilaterales.

El mandatario estadounidense afirmó asimismo que ha logrado poner paz en "siete conflictos".

Trump, que se ha autoproclamado pacifista en un intento de ganar el Premio Nobel de la Paz, se quejó de que las Naciones Unidas no apoyaran sus esfuerzos por poner fin a los conflictos en todo el mundo.

"La ONU tiene un potencial tan tremendo. Siempre lo he dicho. Pero ni siquiera se acerca a la altura de ello", aventuró.

Crítica a las políticas migratorias

Trump argumentó que otros líderes mundiales deberían adoptar su política de mano dura contra los inmigrantes, pregonando sus propios esfuerzos para detener y deportar a los que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, una postura que muchos países ven con escepticismo.

Sus palabras sonaron apocalípticas al referirse a Europa.

"Es hora de poner fin al fallido experimento de las fronteras abiertas", dijo Trump en la Asamblea General de la ONU, para luego añadir, aludiendo a los países europeos: "sus países están yendo al infierno".

La ONU, dijo, es responsable de esa "invasión", en comparación con las medidas de su gobierno en la frontera con México, que han reducido la inmigración ilegal a "cero".