¿Quién gobernará Palestina?, la pregunta que viene con un mayor reconocimiento

"Esta conferencia marca un hito, pero no es el final del camino. Es solo el principio", dijo en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, uno de los líderes europeos que más apoyan la causa palestina. “El Estado de Palestina debe ser miembro", agregó en referencia a que los palestinos tienen actualmente estatus de observadores ante la ONU.

Para muchos observadores, el gesto de los países europeos es en gran medida simbólico político, e incluso, puede responder más a presiones internas que a un verdadero interés diplomático. Sin embargo, otros especialistas subrayan su importancia.

"Sé que para muchas personas esto parece solo simbólico, pero en realidad, en términos de simbolismo, es algo que cambia las reglas del juego", escribió a mediados de agosto en el diario The New York Times el abogado y profesor de Derecho franco-británico Philippe Sands.

"Porque una vez que reconocen la condición de Estado palestino, (...) esencialmente ponen a Palestina e Israel en igualdad en cuanto a su trato bajo el derecho internacional", argumentó.

Sin embargo, este reconocimiento cada vez más amplio de ese Estado autoproclamado en el exilio por los dirigentes palestinos en 1988 trae consigo varias interrogantes, entre ellas, ¿quién gobernará este país si algún día logra su independencia?

¿Qué es el reconocimiento de un Estado?

Es "una de las cuestiones más complicadas" del derecho internacional, "a medio camino entre lo político y lo jurídico", explicó a la AFP Romain Le Boeuf, académico de la Universidad de Aix-Marsella.

Pero hay un punto en el que "el derecho internacional es bastante claro: el reconocimiento no crea el Estado, del mismo modo que la ausencia de reconocimiento no impide que el Estado exista", indicó Le Boeuf, ya que los elementos necesarios son un territorio, una población y un gobierno independiente.