En un comunicado, la flotilla Global Sumud ("sumud" significa "resiliencia" en árabe), aseguró que fue atacada con "dispositivos explosivos e incendiarios" y "sustancias químicas". Además, aseguró que sus dispositivos de comunicación de emergencia fueron neutralizados.

Todos los pasajeros están a salvo tras la explosión de los drones sobre los buques, dijo Marikaiti Stasinou, portavoz de March to Gaza Greece, que forma parte de la flotilla a Reuters.

De acuerdo con la activista alemana de derechos humanos Yasemin Acar, cinco barcos fueron atacados durante la noche y se contabilizaron "entre 15 y 16 drones”.

Por su parte, el diputado polaco Franek Sterczewski declaró en X que se habían producido "13 ataques" contra un total de 10 barcos, y que tres de ellos habían resultado "dañados".

La ONU y la Unión Europea condenaron este miércoles los “ataques”, mientras que Italia movilizó una fragata a la zona para brindar apoyo a las embarcaciones.

Los "ataques" contra la flotilla "deben cesar y los responsables de estas violaciones deben rendir cuentas", declaró el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, exigiendo una investigación "independiente" sobre lo sucedido.

"Israel está intentando asustar y callar a la gente que se moviliza por Palestina", acusó la ambientalista sueca Greta Thunberg, a bordo de la flotilla, en una conferencia de prensa en Instagram.

Una portavoz de la Comisión Europea tachó de "inaceptable" cualquier ataque contra la flotilla. "Debe respetarse la libertad de navegación de conformidad con el derecho internacional", sostuvo.

El grupo busca llegar a Gaza para entregar ayuda humanitaria y "romper el bloqueo israelí", tras dos intentos previos repelidos por Israel en junio y julio. El movimiento ya había denunciado otros ataques con supuestos drones el 9 de septiembre, cerca de Túnez.

La flotilla partió hace varias semanas de Barcelona con la intención de entregar asistencia al asolado territorio palestino.

A su bordo viajan, además de Thunberg, otras personalidades, como la actriz francesa Adèle Haenel o el activista brasileño Thiago Avila.

El movimiento tiene como objetivo "abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino" en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás, según sus organizadores.