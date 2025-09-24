Publicidad

Internacional

Flotilla de ayuda a Gaza denuncia un nuevo ataque en su contra

La ONU y la UE condenan los ataques ocurridos frente a costas griegas, mientras que Italia moviliza una fragata para brindar apoyo a las embarcaciones dañadas.
mié 24 septiembre 2025 12:55 PM
La gente cuelga una pancarta antes de la salida de los veleros Electra y Oxygen, parte de la Flotilla Global de Sumud, desde el puerto de Ermoupolis en la isla de Siros, Grecia, el 14 de septiembre de 2025.
Todos los pasajeros están a salvo tras la explosión de los drones sobre los buques.

Una flotilla de ayuda internacional que intenta entregar ayuda a Gaza declaró el miércoles que fue atacada durante la noche por aviones no tripulados en aguas internacionales frente a Grecia que causaron explosiones en algunos de sus barcos.

"Múltiples drones, objetos no identificados lanzados, comunicaciones bloqueadas y explosiones escuchadas desde varios barcos", indicó la flotilla Global Sumud en un comunicado.

En un comunicado, la flotilla Global Sumud ("sumud" significa "resiliencia" en árabe), aseguró que fue atacada con "dispositivos explosivos e incendiarios" y "sustancias químicas". Además, aseguró que sus dispositivos de comunicación de emergencia fueron neutralizados.

Todos los pasajeros están a salvo tras la explosión de los drones sobre los buques, dijo Marikaiti Stasinou, portavoz de March to Gaza Greece, que forma parte de la flotilla a Reuters.

De acuerdo con la activista alemana de derechos humanos Yasemin Acar, cinco barcos fueron atacados durante la noche y se contabilizaron "entre 15 y 16 drones”.

Por su parte, el diputado polaco Franek Sterczewski declaró en X que se habían producido "13 ataques" contra un total de 10 barcos, y que tres de ellos habían resultado "dañados".

La ONU y la Unión Europea condenaron este miércoles los “ataques”, mientras que Italia movilizó una fragata a la zona para brindar apoyo a las embarcaciones.

Los "ataques" contra la flotilla "deben cesar y los responsables de estas violaciones deben rendir cuentas", declaró el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, exigiendo una investigación "independiente" sobre lo sucedido.

"Israel está intentando asustar y callar a la gente que se moviliza por Palestina", acusó la ambientalista sueca Greta Thunberg, a bordo de la flotilla, en una conferencia de prensa en Instagram.

Una portavoz de la Comisión Europea tachó de "inaceptable" cualquier ataque contra la flotilla. "Debe respetarse la libertad de navegación de conformidad con el derecho internacional", sostuvo.

El grupo busca llegar a Gaza para entregar ayuda humanitaria y "romper el bloqueo israelí", tras dos intentos previos repelidos por Israel en junio y julio. El movimiento ya había denunciado otros ataques con supuestos drones el 9 de septiembre, cerca de Túnez.

La flotilla partió hace varias semanas de Barcelona con la intención de entregar asistencia al asolado territorio palestino.

A su bordo viajan, además de Thunberg, otras personalidades, como la actriz francesa Adèle Haenel o el activista brasileño Thiago Avila.

El movimiento tiene como objetivo "abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino" en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás, según sus organizadores.

Italia envía una fragata

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, declaró en un comunicado que el convoy marítimo había sido atacado por "autores no identificados". Expresó su "más enérgica condena".

Añadió que la fragata polivalente italiana Fasan, que navegaba al norte de Creta, estaba "ya en ruta" hacia la flotilla "para posibles operaciones de rescate".

Un funcionario italiano dijo que la marina había sido movilizada principalmente para ayudar a los italianos a bordo. "En caso de necesidad, nuestra fragata dispone de una enfermería bien surtida", declaró.

Unos sesenta italianos, incluyendo cuatro diputados, viajan en la flotilla, compuesta de 51 buques. A su bordo van también varios cientos de activistas de 45 países.

La cancillería italiana solicitó a Israel que garantizara la seguridad de la flotilla, recordando que se encontraba "en aguas internacionales".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo el miércoles que se unirá a Italia en el envío de un buque de guerra militar para proteger a la flotilla.

"El Gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad", dijo. "Mañana mismo zarpará desde Cartagena un buque de acción marítima equipado con todos los medios, por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar un rescate".

Israel ha criticado repetidamente la flotilla, acusando a sus activistas de complicidad con el grupo militante Hamás.

El miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores advirtió en X que Israel "tomaría las medidas necesarias" para detenerla si no aceptaba la propuesta alternativa de dejar la ayuda en un puerto israelí, dejando en manos de las autoridades israelíes llevarla a Gaza.

No hubo comentarios inmediatos del ejército israelí sobre el ataque nocturno.

La guerra en Gaza estalló tras el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023.

En agosto, la ONU declaró el estado de hambruna en el territorio palestino, sometido a un estricto bloqueo por parte de Israel desde hace casi dos años. Una comisión independiente del organismo indicó la semana pasada que los actos de Israel en Gaza constituyen un genocidio.

De acuerdo con el Ministerio de Salud del Gobierno de Hamás en Gaza, la guerra se ha cobrado la vida de más de 65,000 palestinos, en su mayoría civiles.

