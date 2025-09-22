"Francamente, él cree que es una recompensa para Hamás. Cree que estas decisiones son solo palabras", dijo este lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a periodistas.
Agregó que Trump sostendrá además una "reunión multilateral" con los principales líderes musulmanes, incluidos de Catar, Arabia Saudita y Egipto.
El Gobierno más ultraderechista de la historia de Israel ha declarado que no habrá Estado palestino mientras prosigue su lucha contra el grupo militante Hamás en Gaza tras el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel en el que murieron unas 1,200 personas.
Israel está cada vez más aislado y ha suscitado la condena mundial por su conducta militar en Gaza, donde han muerto más de 65,000 palestinos, según las autoridades sanitarias locales.
Un Comité independiente de la ONU, organizaciones internacionales de derechos humanos, académicos y voces al interior de Israel califican estas acciones como un genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza.
En las últimas semanas, Israel ha iniciado un asalto terrestre a la ciudad de Gaza, con escasas perspectivas de alto el fuego.
También se esperaba que Andorra, Bélgica, Luxemburgo y San Marino reconocieran el lunes un Estado palestino antes de la Asamblea General de la ONU de esta semana, después de que Australia, Gran Bretaña, Canadá y Portugal lo hicieron el fin de semana. Malta hizo el anuncio a primera hora del lunes.
Israel ha afirmado que estas medidas socavan las perspectivas de una solución pacífica al conflicto de Gaza.
Con información de AFP y Reuters