"Francia reconoce el Estado de Palestina", añadió entre aplausos.

La Autoridad Palestina celebró este lunes que Francia reconociera formalmente el Estado de Palestina y afirmó que se trata de una decisión "histórica y valiente".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina expresó que "acoge con satisfacción el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de la república amiga de Francia".

La cancillería de la Autoridad Palestina, que ejerce una administración limitada de Cisjordania ocupada, afirmó que se trata de "una decisión histórica y valiente que es coherente con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU y apoya los esfuerzos en curso para lograr la paz y aplicar la solución de dos Estados".

Sin embargo, Macron condicionó la apertura de una embajada en palestina a la liberación de todos los rehenes israelíes retenidos en Gaza y a un alto el fuego en el territorio.

El reconocimiento es el resultado de un proceso de varios meses que hace unos días ya permitió aprobar por amplia mayoría en la Asamblea General un texto que apoya la creación de un Estado palestino pero excluyendo explícitamente al movimiento islamista Hamás, una condición exigida por numerosos países occidentales.

Los palestinos "quieren una nación, quieren un Estado y no debemos empujarlos hacia Hamás. Si no les ofrecemos una perspectiva política y el reconocimiento (...), quedarán atrapados con Hamás como única solución", dijo el domingo el presidente francés Emmanuel Macron, en declaraciones a la cadena estadounidense CBS.