Trump respalda a Milei a semanas de las elecciones en Argentina

Una "swap line" es formalmente un intercambio de monedas entre bancos centrales, pero en el caso de Estados Unidos a Argentina, un país sometido a una gran presión en los mercados, es una línea de financiamiento en dólares provisional y de rápido acceso que Washington le concede para evitar que el peso caiga.

La deuda primaria es la que emite el gobierno para recaudar dinero inmediatamente, mediante bonos o letras, mientras que la deuda secundaria es la que ya fue emitida, y que es intercambiada por inversores, públicos o privados.

Este miércoles el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo a Fox News que no permitirán "que un desequilibrio en los mercados cause un retroceso en sus reformas económicas sustanciales”.

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, celebró el anuncio: "Gracias secretario Scott Bessent (...) Argentinos, empieza una nueva era".

“Apoyo total” de Trump a Milei

El presidente Donald Trump dijo el martes que Estados Unidos ayudará a Argentina, pero destacó que no cree que sea necesario un rescate financiero.

Trump habló junto al presidente argentino Javier Milei antes de que ambos se reunieran al margen de la Asamblea General de la ONU, y un día después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que todas las opciones estaban sobre la mesa para estabilizar al país sudamericano.