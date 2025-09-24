Publicidad

Títulos de deuda argentina saltan gracias a apoyo del Tesoro estadounidense

Los títulos públicos del país sudamericano treparon 4% promedio en una dinámica plaza extrabursátil, luego de saltar un inusual 11.6% promedio en las últimas dos rondas en línea al apoyo financiero.
mié 24 septiembre 2025 02:50 PM
Los resultados de las políticas de Milei: "Mi trabajo es hacer el bien, aunque digan que soy cruel"
Tanto el presidente argentino Javier Milei como su ministro de Economía, Luis Caputo, agradecieron públicamente el apoyo.

La deuda soberana de Argentina fue firmemente demandada como foco inversor el miércoles luego de que el Tesoro de Estados Unidos anunciara que negocia con el país austral un intercambio de monedas (swap) por 20,000 millones de dólares y la potencial compra de bonos en dólares del mercado primario o secundario.

Estados Unidos también está dispuesto a otorgar un crédito significativo "stand-by" a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.

Los títulos públicos de la nación sudamericana treparon un 4% promedio en una dinámica plaza extrabursátil, luego de saltar un inusual 11.6% promedio en las últimas dos rondas en línea al apoyo financiero comprometido por el Gobierno estadounidense.

Una baja en la tasa de interés por parte del banco central argentino (BCRA) también avaló las alzas en el circuito de letras y bonos en pesos.

EU anuncia línea de financiamiento rápido de 20,000 mdd para Argentina

La renovada promesa del Tesoro de "hacer lo necesario" para apoyar a Argentina "debería dar al Gobierno argentino un respiro antes de las elecciones de mitad de mandato de octubre. Sin embargo, esto no resuelve los problemas subyacentes del país, en particular el desajuste del tipo de cambio", reportó Capital Economics.

El secretario del Tesoro del gigante norteamericano, Scott Bessent, dio detalles de las negociaciones en marcha mediante su cuenta en la red social X tras el apoyo vertido personalmente al mandatario ultraliberal argentino, Javier Milei, afectado por una fuerte turbulencia en los mercados un mes antes de una clave elección de medio término.

"Esto tiene varias perspectivas, pero 20,000 millones (de dólares) en sí es una cifra elevada. Por lo tanto, la gente se siente definitivamente más cómoda con el apoyo estadounidense, y esa cifra es suficiente para romper considerablemente la espiral viciosa que se observaba", afirmó Thomas Haugaard, gestor de cartera de deuda de mercados emergentes de Janus Henderson.

El BCRA dijo a Reuters que por el momento no hará comentarios sobre las tratativas.

"Argentina tiene las herramientas para derrotar a los especuladores, incluidos aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos", afirmó Bessent.

Tanto Milei como su ministro de Economía, Luis Caputo, agradecieron públicamente el apoyo.

También el riesgo país se retraía 112 puntos a 906 unidades (2000 GMT), luego de trepar a los 1,500 puntos el viernes cuando el BCRA tuvo que vender 678 millones de dólares para calmar la demanda de divisas como cobertura ahorrista.

Los anuncios probablemente "se terminen de materializar ya pasadas las elecciones (...), pero ya que esté el préstamo y la voluntad del Tesoro norteamericano de avanzar en esa dirección, nos pone un ancla al escenario, un piso, y eso debería frenar cualquier corrida", dijo el economista Hernán Hirsch en una conferencia.

El Gobierno eliminó de manera temporal los impuestos a las exportaciones de granos que pesaban sobre los productores argentinos, con la intención de incrementar la oferta doméstica por hasta 7,000 millones de dólares, en momentos en que lucha por contener la devaluación de su golpeada moneda.

Temores

La desconfianza reinante entre los inversores argentinos radicaba en los temores de un eventual incumplimiento del Gobierno para pagar deuda por unos 8,500 millones de dólares entre enero y julio venidero, junto a una coyuntura con clara pérdida de reservas internacionales.

"Hay que entender que estamos atravesando una crisis tanto política como económica. Si no se mejora la balanza comercial y el banco central no aumenta las reservas, lo del Tesoro (de Estados Unidos) sería patear otra vez la pelota para adelante", dijo un asesor corporativo de Bull Market Brokers.

"Por eso entendemos que en el corto plazo se puede venir una modificación en el régimen cambiario", agregó.

El peso mayorista se apreció un sostenido 2.32% a 1,338 por dólar ARS=RASLal cierre sin regulación del BCRA, contra su mínimo histórico de 1,476 unidades del lunes y alejándose de la banda de flotación superior de intervención oficial fijada en 1,477.77 por dólar para el día.

Operadores no descartan la intervención del Tesoro para poner un piso de mercado en la zona de los 1,350 pesos por dólar, incluso con la idea de reforzar las reservas del BCRA, algo unánimemente demandado entre especialistas financieros.

La esperanza de una normalización financiera para Argentina hizo que el índice accionario S&P Merval .MERV de Buenos Aires creciera el 1.54% a su cierre provisorio liderado por papeles financieros, contra un alza ligeramente superior al 5% en la apertura y contra un firme avance del 8% a inicio de la semana.

"Si Milei no compra reservas, el riesgo país no baja y el Gobierno no sale a los mercados internacionales, entonces hay que ir por otro lado. Hoy el Gobierno tiene un apoyo muy fuerte por parte de Estados Unidos", dijo a Reuters TV Paula Gándara, economista del Grupo Financiero AdCap.

Agregó que se tengan "las reservas para pagar la deuda y para sostener al dólar" hará "tener un efecto positivo en la economía y en los mercados".

El BCRA redujo 10 puntos porcentuales al 25% anual la tasa que paga por sacar pesos de circulación bancaria, con lo que reduce el costo del financiamiento para ayudar a frenar una evidente desaceleración de la actividad económica.

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo que Argentina debe mantener el curso de sus reformas liberales, luego de mantener una "excelente reunión" en Nueva York con Milei.

La fuerte volatilidad por estos días de los mercados argentinos puso en alerta a plazas internacionales por temores de contagio en la región sudamericana.

