Títulos de deuda argentina saltan gracias a apoyo del Tesoro estadounidense

Los títulos públicos de la nación sudamericana treparon un 4% promedio en una dinámica plaza extrabursátil, luego de saltar un inusual 11.6% promedio en las últimas dos rondas en línea al apoyo financiero comprometido por el Gobierno estadounidense.

Una baja en la tasa de interés por parte del banco central argentino (BCRA) también avaló las alzas en el circuito de letras y bonos en pesos.

La renovada promesa del Tesoro de "hacer lo necesario" para apoyar a Argentina "debería dar al Gobierno argentino un respiro antes de las elecciones de mitad de mandato de octubre. Sin embargo, esto no resuelve los problemas subyacentes del país, en particular el desajuste del tipo de cambio", reportó Capital Economics.

El secretario del Tesoro del gigante norteamericano, Scott Bessent, dio detalles de las negociaciones en marcha mediante su cuenta en la red social X tras el apoyo vertido personalmente al mandatario ultraliberal argentino, Javier Milei, afectado por una fuerte turbulencia en los mercados un mes antes de una clave elección de medio término.

"Esto tiene varias perspectivas, pero 20,000 millones (de dólares) en sí es una cifra elevada. Por lo tanto, la gente se siente definitivamente más cómoda con el apoyo estadounidense, y esa cifra es suficiente para romper considerablemente la espiral viciosa que se observaba", afirmó Thomas Haugaard, gestor de cartera de deuda de mercados emergentes de Janus Henderson.

El BCRA dijo a Reuters que por el momento no hará comentarios sobre las tratativas.

"Argentina tiene las herramientas para derrotar a los especuladores, incluidos aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos", afirmó Bessent.

Tanto Milei como su ministro de Economía, Luis Caputo, agradecieron públicamente el apoyo.

También el riesgo país se retraía 112 puntos a 906 unidades (2000 GMT), luego de trepar a los 1,500 puntos el viernes cuando el BCRA tuvo que vender 678 millones de dólares para calmar la demanda de divisas como cobertura ahorrista.

Los anuncios probablemente "se terminen de materializar ya pasadas las elecciones (...), pero ya que esté el préstamo y la voluntad del Tesoro norteamericano de avanzar en esa dirección, nos pone un ancla al escenario, un piso, y eso debería frenar cualquier corrida", dijo el economista Hernán Hirsch en una conferencia.

El Gobierno eliminó de manera temporal los impuestos a las exportaciones de granos que pesaban sobre los productores argentinos, con la intención de incrementar la oferta doméstica por hasta 7,000 millones de dólares, en momentos en que lucha por contener la devaluación de su golpeada moneda.

Temores

La desconfianza reinante entre los inversores argentinos radicaba en los temores de un eventual incumplimiento del Gobierno para pagar deuda por unos 8,500 millones de dólares entre enero y julio venidero, junto a una coyuntura con clara pérdida de reservas internacionales.

"Hay que entender que estamos atravesando una crisis tanto política como económica. Si no se mejora la balanza comercial y el banco central no aumenta las reservas, lo del Tesoro (de Estados Unidos) sería patear otra vez la pelota para adelante", dijo un asesor corporativo de Bull Market Brokers.

"Por eso entendemos que en el corto plazo se puede venir una modificación en el régimen cambiario", agregó.

El peso mayorista se apreció un sostenido 2.32% a 1,338 por dólar ARS=RASLal cierre sin regulación del BCRA, contra su mínimo histórico de 1,476 unidades del lunes y alejándose de la banda de flotación superior de intervención oficial fijada en 1,477.77 por dólar para el día.

Operadores no descartan la intervención del Tesoro para poner un piso de mercado en la zona de los 1,350 pesos por dólar, incluso con la idea de reforzar las reservas del BCRA, algo unánimemente demandado entre especialistas financieros.

La esperanza de una normalización financiera para Argentina hizo que el índice accionario S&P Merval .MERV de Buenos Aires creciera el 1.54% a su cierre provisorio liderado por papeles financieros, contra un alza ligeramente superior al 5% en la apertura y contra un firme avance del 8% a inicio de la semana.