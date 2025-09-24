EU anuncia línea de financiamiento rápido de 20,000 mdd para Argentina

"El Tesoro se encuentra actualmente en negociaciones con funcionarios argentinos para establecer una línea de swap de 20,000 millones de dólares con el Banco Central. Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva", indicó en la red social X.

"Además, Estados Unidos está preparado para adquirir deuda pública en el mercado primario o secundario, y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a la exención fiscal de los productores de materias primas que convierten divisas", añadió el comunicado.

El presidente Javier Milei agradeció a través de X el salvavidas financiero, que le permitirá teóricamente ganar tiempo y estabilizar el mercado antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

"Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación", dijo.

La reacción inicial de los mercados fue positiva, y el peso argentino ganaba más del 2.5% en los primeros intercambios.

El dólar cotizó en la apertura del mercado de Buenos Aires, a 1,350 pesos por billete estadounidense, 2.60% por debajo de la cotización del martes.

Dispuesto a comprar bonos

Una "swap line" es formalmente un intercambio de monedas entre bancos centrales, pero en el caso de Estados Unidos a Argentina, un país sometido a una gran presión en los mercados, es una línea de financiamiento en dólares provisional y de rápido acceso que Estados Unidos le concede, para evitar que el peso sufra demasiados vaivenes.

La deuda primaria es la que emite el gobierno para recaudar dinero inmediatamente, mediante bonos o letras, mientras que la deuda secundaria es la que ya fue emitida, y que es intercambiada por inversores, públicos o privados.

"El Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a comprar bonos en dólares de Argentina y lo hará según lo requieran las condiciones. También estamos preparados para otorgar un crédito importante (...) a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo", añadió el secretario del Tesoro.

Argentina vive una delicada situación económica a causa de los reveses electorales y políticos del gobierno, en el Congreso, que han puesto al ultraliberal Javier Milei contra las cuerdas.