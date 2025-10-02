Publicidad

Internacional

Trump prepara recortes presupuestales ante cierre de gobierno de Estado Unidos

El cierre del gobierno implica que cientos de miles de empleados dejen de trabajar y cobrar sueldo provisionalmente, mientras que otros deben acudir a sus puestos de trabajo, pero sin paga.
jue 02 octubre 2025 07:45 AM
Trump califica el cierre de gobierno como “oportunidad sin precedentes” y alista recortes
Analistas temen que el cierre de gobierno dure más que otros relacionados con el presupuesto del pasado. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este jueves con el director de la Oficina de Presupuesto, Russell Vought, para determinar qué agencias federales recortar en medio de un cierre del gobierno que ha calificado como una "oportunidad sin precedentes".

"Me reuniré hoy con Russ Vought (...) para determinar cuáles de las muchas agencias demócratas, la mayoría de las cuales son una estafa política, recomienda recortar, y si esos recortes serán temporales o permanentes", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

"No puedo creer que los demócratas de extrema izquierda me hayan dado esta oportunidad sin precedentes", añadió el republicano en referencia al actual bloqueo presupuestario en el Congreso.

"No son personas estúpidas, así que tal vez esta sea su manera de querer, silenciosa y rápidamente, QUE AMÉRICA SEA GRANDE OTRA VEZ" añadió, en mayúsculas.

El líder de la minoría del Senado estadounidense Chuck Schumer (D-NY) (R) y el senador estadounidense Dick Durbin (D-IL) dejan una conferencia de prensa después de una votación del Senado en Capitol Hill en Washington, DC el 30 de septiembre de 2025, horas antes de que un cierre parcial del gobierno entre en vigor.
Internacional

Los demócratas en el dilema de ceder a Trump o mantener el gobierno cerrado

El cierre parcial del gobierno arrancó el miércoles al terminar el año fiscal estadounidense sin una prolongación de los presupuestos.

Los republicanos quieren prolongar el gasto público hasta el 21 de noviembre, y negociar el fondo de las cuestiones con los demócratas, mientras que éstos quieren reinstaurar ante todo fondos para la sanidad pública que han sido recortados por el gobierno Trump.

¿Qué es el cierre de gobierno en Estados Unidos?

El cierre administrativo del gobierno implica que cientos de miles de empleados dejan de trabajar y cobrar sueldo provisionalmente, mientras que otros deben seguir acudiendo a sus puestos de trabajo, también sin sueldo.

Los republicanos necesitan alcanzar 60 votos afirmativos en el Senado, y su mayoría es de solo 53 escaños (de 100).

Con información de AFP

