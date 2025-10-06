Estas son las efemérides de octubre de 2025 en México y en el mundo

Efemérides destacadas de octubre
1 de octubre
- En 1914 dio inicio la Convención Revolucionaria convocada por Venustiano Carranza.
- Se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad.
2 de octubre
- Juan Ruiz de Alarcón, autor de La verdad sospechosa y Las paredes oyen, nació en 1802.
- En 1968 comenzó la huelga estudiantil que desembocó en la matanza de Tlatelolco.
- También se conmemora el Día Internacional de la No Violencia.
3 de octubre
- Falleció en 1895 el político Manuel Romero Rubio, impulsor de la Revolución de Ayutla.
- En 1928 nació el pintor y escritor Gerardo Murillo, Dr. Atl, precursor de la pintura moderna mexicana.
4 de octubre
- Se promulgó en 1824 la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, primer ordenamiento jurídico del México independiente. Ese mismo año se erigió el estado de Durango.
5 de octubre
- José María Morelos reiteró en 1813 la abolición de la esclavitud decretada por Miguel Hidalgo. La fecha coincide con el Día Mundial de los Docentes.
6 de octubre
- En el año 1900 nace el compositor Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri.
- También se recuerda la proclamación del Plan de San Luis de Francisco I. Madero y la inauguración del Servicio Sismológico Nacional en 1910.
7 de octubre
- En 1913 murió el médico y senador chiapaneco Belisario Domínguez, símbolo de la libertad de expresión.
- En 1994 se colocó en órbita el satélite Solidaridad II.
8 de octubre
- Se fundó en 1940 el Colegio de México, institución de investigación académica.
- 1952: Se erigen los estados de Baja California Sur y Quintana Roo.
9 de octubre
- Murió en 1880 el fraile peruano Melchor de Talamantes, víctima de fiebre amarilla.
- 1890: El general Guadalupe Victoria asumió como primer presidente de la República Mexicana.
10 de octubre
- Se conmemora el inicio en 1914 de la Convención Revolucionaria de Carranza.
- 1921: José Vasconcelos es nombrado rector de la Universidad Nacional. A nivel global se recuerda el Día Mundial de la Salud Mental.
11 de octubre
-1990: Se crea el Instituto Federal Electoral (IFE), pieza clave en la transición democrática mexicana.
12 de octubre
- Falleció en 1823 el insurgente Francisco Javier Mina.
- Se conmemora el Descubrimiento de América en 1492 y la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968 en México.
- Es el Día de la Raza.
13 de octubre
- Se erigieron en 1835 los estados de Sinaloa y Sonora.
- 1940: Fallece el presidente Manuel Ávila Camacho.
- Día Internacional para la Reducción de Desastres.
14 de octubre
- El Congreso de Apatzingán aprobó en 1814 el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.
15 de octubre
- Nació en 1844 el filósofo alemán Friedrich Nietzsche.
- 1911 Se realizan las primeras elecciones presidenciales libres en México, ganadas por Francisco I. Madero.
-1945: El país firmó su adhesión a la OEI.
16 de octubre
- Se promulgó en 1830 la Ley del Banco de Avío para la industria nacional.
- 1832: Nace el liberal Vicente Riva Palacio.
- Día Mundial de la Alimentación.
17 de octubre
- 1953: La mujer mexicana obtuvo plenos derechos políticos y civiles.
- Creación de las Misiones Culturales en 1923.
- Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza.
18 de octubre
- Nació en 1765 Fray Servando Teresa de Mier, doctor en teología y figura de la Independencia.
- 1970: Porfirio Díaz enfrentó a los franceses en la batalla de la Carbonera, Oaxaca. Ese mismo día, en 1931, murió Thomas Alva Edison.
19 de octubre
- Se recuerda el decreto de 1810 de Miguel Hidalgo sobre la abolición de la esclavitud.
- 1924: fallece el expresidente Plutarco Elías Calles y en 1970 el presidente Lázaro Cárdenas.
20 de octubre
- Nació en 1848 el poeta francés Arthur Rimbaud.
-1942: Se oficializó la Secretaría de Educación Pública y en 1945 se creó la UNESCO.
21 de octubre
- Se recuerda el nacimiento en 1833 de Alfredo Nobel, creador del Premio Nobel. Ese mismo día de 1865 fueron fusilados los generales José María Arteaga y Carlos Salazar.
- En 1935 se creó el Consejo Nacional de Educación Superior.