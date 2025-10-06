Premios Nobel 2025: la lista completa de ganadores y sus aportes al mundo

¿Qué hicieron los Premios Nobel de Medicina?

El Nobel de Medicina 2025 premia el descubrimiento de unas células inmunitarias con una función única: los "linfocitos T reguladores", conocidos como "Treg".

Para comprender su función, hay que recordar la doble misión de nuestro sistema inmunitario. Este debe detectar lo que no funciona bien en nuestro organismo, por ejemplo, una infección por un virus, y destruir la causa.

Pero nuestro cuerpo no debe volverse contra sí mismo y eliminar células sanas. Si es capaz de distinguir entre ambas, es en gran parte gracias a las células reguladoras.

"Permanecen a la espera en nuestro organismo para mantener a raya al sistema inmunitario si ataca lo que no debe", dice a AFP Jonathan Fisher, inmunólogo de la University College London, que ve en este descubrimiento una "enorme contribución" a la comprensión de nuestra inmunidad.

Cuáles son los 5 premios Nobel y cuánto se gana

Para 2025, el importe del premio se fijó en 11.0 millones de coronas suecas por cada Premio Nobel completo.

Hasta el momento, los galardonados con el Premio Nobel de Medicina expresaron su sorpresa y agradecimiento.

“Sonó mi teléfono y vi un número de Suecia y pensé: 'Bueno, es solo spam', así que desactivé el teléfono y me volví a dormir”, expresó Mary Brunkow, quien claramente, no esperaba la llamada de Estocolmo.

“Creo que esto animará a los inmunólogos y médicos a aplicar las células T reguladoras para tratar diversas enfermedades inmunológicas”, expresó Shimon Sakaguchi, Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 en la primera entrevista tras conocer el galardón.

La imagen corresponde al 6 de octubre de 2025 en donde se muestran los retratos de Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi (de izquierda a derecha) se exhiben durante el anuncio de los ganadores del Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025. (Foto: Claudio Bresciani / AFP )

¿Quiénes ganaron el premio Nobel 2025?

Momento en el que se da a conocer a los ganadores del Premio Nobel de Medicina:

Martes 7 de octubre: Se anunciará al Premio Nobel de Física.

Miércoles 8 de octubre: Se anunciará el Premio Nobel de Química.

Jueves 9 de octubre: Se anunciará el Premio Nobel de Literatura.

Viernes 10 de octubre: Se anunciará al Premio Nobel de la Paz. En este año, es el galardón más polémico, debido a las declaraciones por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump para obtenerlo.

El presidente de Estados Unidos argumenta que debe recibir este galardón por “resolver” siete guerras desde su regreso a la Casa Blanca en enero, un balance inflado según los expertos, y afirma que sería "un insulto" no recibirlo.

Sin embargo, los recortes presupuestarios en salud y ayuda internacional, su mensaje de "Estados Unidos primero" y su carácter polarizante reducen sus esperanzas.

"Es totalmente impensable (porque Trump) es en muchos aspectos, lo contrario de los ideales que representa el Premio Nobel. El Nobel de la Paz es la defensa de la cooperación multilateral, por ejemplo a través de la ONU (...) Trump representa una ruptura con este principio porque sigue su propio camino, de manera unilateral", aseguró Øivind Stenersen, historiador especialista en estos galardones, en una entrevista a AFP.

El 30 de septiembre, durante una reunión con oficiales militares estadounidenses, aseguró que sería un insulto no recibir el premio.

"¿Recibirás el Premio Nobel? Absolutamente, no. Se lo darán a algún tipo que no hizo absolutamente nada", se cuestionó y respondió enseguida.

No recibirlo sería un gran insulto.

“No lo quiero para mí, lo quiero para el país", agregó.

Al presidente republicano le ha irritado durante mucho tiempo el hecho de que el expresidente demócrata Barack Obama ganara el Nobel de Paz en 2009.

Lunes 13 de octubre se anunciará el Premio Nobel de Economía.

¿Desde cuándo existe el premio Nobel?

Estos premios los designó el inventor y escritor Alfred Nobel en su testamento, en donde detalló que la mayor parte de su patrimonio, más de 31 millones de coronas suecas (hoy aproximadamente 2,200 millones de coronas suecas), se convertiría en un fondo e invertiría en valores seguros y se distribuirán a quienes hayan aportado un beneficio a la sociedad el año anterior a la entrega del galardón.

Los primeros Premios Nobel comenzaron a otorgarse anualmente desde 1901; sin embargo, en la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) no se otorgaron.

Con información de AFP y nobelprize.org