Sin embargo, el plan propuesto por Trump es distinto a lo alcanzado hace 32 años, pues ofrece “un cambio de negociaciones interminables y abstractas sobre mapas y los hipotéticos arreglos constitucionales de dos estados”, indica The Economist.
“En cambio, promete un enfoque práctico en el que, a medida que Gaza es gobernada y reconstruida, se deshace de los terroristas que una vez la dominaron, los israelíes y los palestinos llegan a creer que tienen más que ganar con la coexistencia que con la destrucción mutua”, señala la publicación inglesa.
El acuerdo entre Hamás e Israel, que también ha sido celebrado por la Autoridad Palestina, llegó después de que ambas partes estuvieran adatad en Sharm el-Sheikh, Egipto, con negociadores de Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía disponibles para aplicar presión.
Durante un ataque sin precedentes el 7 de octubre de 2023, hecho que desencadenó la guerra, Hamás secuestró a 251 personas en Israel y las trasladó a Gaza. Al menos 47 siguen retenidas allí, incluidas 25 que han fallecido, según el ejército.
La liberación de esos cautivos "debería poner fin a la guerra", aseguró más temprano el canciller israelí, Gideon Saar, mientras el negociador jefe de Hamás, Khalil al Hayya, dijo que obtuvo "garantías de los mediadores hermanos y de la administración de Estados Unidos confirmando que la guerra llegó a su final”.
Sin embargo, el plan aún corre el riesgo de sufrir un destino parecido al de los Acuerdos de Oslo.
El reciente plan de 20 puntos establecido por Trump, que sirvió de base para las negociaciones, estipula el desarme de Hamás y que Gaza sea gobernada después de la guerra por una autoridad de transición encabezada por él mismo.
Estas cuestiones no han sido abordadas todavía.
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, expresó este jueves su esperanza de que el acuerdo pueda conducir al establecimiento de un Estado palestino independiente, pero el actual primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y los miembros de su coalición de gobierno están en contra de la solución de dos Estados.