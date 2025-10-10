El plan, ya aprobado por el gabinete israelí y por Hamás, indica que cesarán los combates que Israel se retirará parcialmente de Gaza y Hamás liberará a todos los rehenes restantes a cambio de cientos de prisioneros retenidos por el Estado hebreo.

También se permitirá la entrada en Gaza de flotas de camiones con alimentos y ayuda médica para socorrer a los civiles, cientos de miles de los cuales se han refugiado en tiendas de campaña después de que las fuerzas israelíes destruyeran sus hogares y arrasaran ciudades enteras.

En la Casa Blanca, Trump dijo que creía que conduciría a una "paz duradera”.

El acuerdo, si se aplica en su totalidad, acercaría a las dos partes más que ningún otro esfuerzo anterior para detener esta guerra.

Sin embargo, muchas cosas podrían salir mal, incluso después de la firma del acuerdo. El camino es estrecho, pero es la mejor oportunidad de crear una paz duradera desde los Acuerdos de Oslo en 1993 y 1995, que fracasaron debido a los extremismos en ambas partes y a la falta de voluntad política de Israel.

¿Qué son los Acuerdos de Oslo?

Los Acuerdos de Oslo son una serie de acuerdos firmados entre Israel y la Organización de Liberación de Palestina (OLP) entre 1993 y 1999 que se suponía que resultarían en un llamado "acuerdo de estatus final" para 1999 que "lograría una paz justa, duradera e integral" entre israelíes y palestinos, según la Declaración de Principios (este enlace se abre en una nueva ventana).