Uruguay aprueba la ley que autoriza la eutanasia

En Latinoamérica, Colombia y Ecuador despenalizaron la eutanasia a través de fallos judiciales, pero esta es la primera vez en la región que se aprueba mediante una ley.

Más de diez horas de debate respetuoso y por momentos emotivo saldó un tema que varios legisladores calificaron como "el más difícil".

Pero el desesperado grito de "asesinos" que soltó una de las decenas de personas que siguieron el debate en las gradas cortó abruptamente los aplausos y abrazos de los que apoyaban la norma.

Apenas un minuto de confusión que cortó brevemente el ambiente cordial que se vivió en el recinto durante la votación de la norma.

"Siento alivio y alegría", dijo a la AFP Florencia Salgueiro, tras celebrar en las gradas junto a otros activistas a favor de la eutanasia.

Salgueiro presenció la lucha de su padre por recibir asistencia para poner fin a su vida cuando el ELA hacía insoportable sus días. Murió sin cumplir su deseo.

"Paz impresionante"

Parte inicial del debate fue seguido desde las gradas por Beatriz Gelós, una enferma de ELA que se transformó en una de las caras del activismo por la aprobación de la norma.

Con una sonrisa nerviosa, Gelós llegó al Senado confiada en que se aprobaría la norma. Así lo comentó a la AFP en una entrevista días antes de la votación.

"Me daría una paz impresionante que se apruebe. Es una ley de compasión, muy humana, muy bien redactada", decía Gelós.