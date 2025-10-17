Los tres casos de corrupción que tienen a Javier Milei contra las cuerdas

Una encuesta hecha por la consultora Management & Fit señala que la corrupción llegó al primer lugar de las preocupaciones ciudadanas, con el 24% de las menciones. Supera a la inseguridad (16.8%), los aumentos de precios y tarifas (15.9%), la pobreza (14.8%) y la desocupación (12.5%).

De acuerdo con la privada Universidad Torcuato Di Tella, el índice de la confianza en el gobierno cayó 8% en septiembre. Una encuesta de la consultora Zuban Córdoba, realizada del 15 al 17 de ese mes, muestra que el 61.1% desaprueba la gestión de Milei y 60.9% considera que el país va en la dirección equivocada.

Estos son los tres casos que más afectan la percepción.

Los audios de Karina Milei

La difusión de audios en los que se relaciona a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, con un presunto cobro de sobornos en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidades, desató un escándalo de corrupción.

La presunta trama de corrupción es especialmente sensible porque involucra a la secretaria de la Presidencia, mano derecha del mandatario argentino, y quien siempre se refiere a Javier Milei como "El Jefe".

En los audios filtrados se acusa a Karina Milei de supuestamente cobrar un 3% del monto pagado por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a la droguería Suizo Argentina para la compra de medicamentos.