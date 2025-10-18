Gaza queda como un "terreno baldío" tras los ataques de Israel

"Ahora tenemos un plan masivo de 60 días para intensificar el suministro de alimentos, distribuir un millón de comidas al día, comenzar a reconstruir el sector sanitario, instalar carpas para el invierno y volver a escolarizar a cientos de miles de niños", detalló.

El responsable de la ONU, que entró el viernes en el enclave, estimó que la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) tendrá que hacer frente a una "tarea enorme".

"Pero se lo debemos a la gente de aquí, que ha pasado por tantas cosas", sentenció.

Búsqueda de cuerpos

En toda la Franja de Gaza, los equipos de rescate se afanan por recuperar los cuerpos sepultados bajo los escombros, mientras Hamás intenta localizar los restos de los rehenes israelíes que debe entregar a la Cruz Roja, en virtud del acuerdo de alto al fuego promovido por Estados Unidos.

Para ayudar en la búsqueda de cadáveres, Turquía envió a 81 especialistas de su agencia de gestión de desastres, pero el equipo permanece retenido en la frontera con Egipto desde el viernes, informó un alto responsable turco a AFP.

Israel y Hamás se comprometieron a un cese al fuego a partir del 10 de octubre para que el movimiento islamista liberara el lunes pasado a los 20 cautivos que seguían con vida y también a los 28 ya fallecidos.

Hamás liberó a tiempo a los secuestrados vivos, pero solo entregó los restos de 10 cautivos ante las dificultades de encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas del territorio palestino.

El sábado por la mañana, las autoridades israelíes anunciaron que habían identificado los restos -entregados en la noche del viernes- de Eliyahu Margalit, un septuagenario asesinado durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí que desencadenó la guerra en Gaza.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza indicó que Israel restituyó los cadáveres de 15 palestinos al territorio, lo que eleva a 135 el número total de cuerpos repatriados en el marco del acuerdo.

Hamás, que gobierna Gaza desde 2007, reiteró el viernes que devolverá a Israel los cadáveres de todos los rehenes que siguen en el territorio, pero reconoció que el proceso de restitución "podría tomar algún tiempo".

Según explicó el portavoz del movimiento, Hazem Qasem, algunos fallecidos "quedaron enterrados en túneles" destruidos por el ejército israelí y "otros siguen bajo los escombros de edificios bombardeados".

Israel señala que estos retrasos constituyen un incumplimiento de los términos del acuerdo de tregua.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que no "cederán" ni escatimarán en esfuerzos hasta el retorno de todos los cautivos fallecidos.

También Hamás denuncia "numerosas violaciones", entre ellas la muerte de 37 personas por tiros de las fuerzas israelíes desde el 10 de octubre.

La Defensa Civil de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamás, dijo el sábado haber recuperado los cadáveres de nueve palestinos que, según ella, fallecieron en la víspera en un ataque israelí contra un autobús.

El ejército israelí, por su parte, indicó en un comunicado que había "identificado" un vehículo "sospechoso cruzando la línea amarilla", en referencia a la línea de retirada de sus fuerzas acordada en el marco del cese al fuego, y tras disparar al aire, "abrieron fuego para eliminar la amenaza".

Según la Defensa Civil gazatí, los restos de más de 280 personas fueron encontrados bajo los escombros desde la entrada en vigor de la tregua. Las autoridades locales estiman que hay cerca de 10.000 cadáveres entre las ruinas.

Accesos limitados

El pacto también prevé el acceso de ayuda por el paso de Rafah, en la frontera con Egipto, que la ONU y otras organizaciones humanitarias reclaman insistentemente.

Por ahora, los accesos a Gaza, controlados todos por Israel, siguen estando muy restringidos.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas advirtió el viernes que remediar la situación de hambruna en la Franja de Gaza "llevará tiempo".

Las siguientes etapas del plan de paz incluyen un desarme de Hamás, la amnistía o desarme de sus miembros y el repliegue completo de Israel, pero no hay un acuerdo sobre estos puntos, que todavía están en negociación.

El ataque del 7 de octubre dejó 1.221 muertos en Israel, en su mayoría civiles, según un balance de AFP basado en datos oficiales.

La ofensiva israelí provocó 67,967 fallecidos en el enclave palestino, también civiles mayoritariamente, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud local, consideradas fiables por la ONU.

Israel condiciona la reapertura de Rafah

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó el sábado que el paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, solo se reabrirá después de que Hamás entregue los cuerpos de todos los rehenes fallecidos que aún se encuentran en Gaza.

"El primer ministro Netanyahu ha ordenado que el paso fronterizo de Rafah permanezca cerrado hasta nuevo aviso", se lee en el comunicado.

"Su reapertura se considerará en función de cómo Hamás cumpla con sus obligaciones de devolver a los rehenes y los cuerpos de los fallecidos, y de aplicar los términos acordados" del alto el fuego, añadió la oficina.

El sábado por la mañana, la embajada palestina en El Cairo anunció que el paso fronterizo de Rafah reabriría el lunes para permitir el regreso a Gaza de los palestinos que viven en Egipto.

Las autoridades israelíes dijeron el jueves que, cuando se reabriera el paso, solo se permitiría el tránsito de personas, no el paso de ayuda humanitaria.

El ejército israelí tomó el control del lado palestino del cruce de Rafah el 7 de mayo del año pasado, alegando que las instalaciones se habían "utilizado con fines terroristas" y expresando fuertes sospechas de que también se estaban utilizando para el contrabando de armas.

Tras la toma de control, se suspendió todo acceso a través del paso fronterizo, incluido el del personal de la ONU.

El cruce se reabrió brevemente durante el alto el fuego entre Israel y Hamás que entró en vigor el 19 de enero de 2025.

Con información de AFP