Netanyahu está "decidido" a recuperar los cuerpos de todos los rehenes

El asalto sin precedentes se saldó con 1.221 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP en base a cifras oficiales israelíes, y el secuestro de 251 personas que fueron llevadas a Gaza.

El pacto de alto el fuego establecía el retorno de los secuestrados vivos y muertos en las 72 horas siguientes de su entrada en vigor, es decir a más tardar el lunes a las 09:00 GMT (3:00 horas, tiempo del centro de México).

El movimiento islamista palestino liberó a tiempo a los últimos 20 rehenes vivos, pero solo ha entregado los cuerpos de nueve rehenes fallecidos, de los 28 que se comprometió a devolver.

Hamás sostiene que esos son los únicos cuerpos a los que ha podido acceder, alegando que necesita "equipo especial" para recuperar los demás restos.

Turquía anunció el jueves el envío de especialistas para participar en la búsqueda, "incluidos los de rehenes". Según las autoridades turcas, unos 80 rescatistas, acostumbrados a operar en terrenos difíciles, ya se encuentran en el lugar.

"Estamos decididos a garantizar el regreso de todos los rehenes", afirmó el jueves Netanyahu en una ceremonia estatal en el cementerio militar del monte Herzl, en Jerusalén, en conmemoración del ataque del 7 de octubre.

"La lucha aún no ha terminado, pero una cosa está clara: quienquiera que nos ataque sabe que pagará un precio muy alto", añadió.