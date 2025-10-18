Publicidad

Internacional

Netanyahu aspira a reelegirse como primer ministro de Israel

Netanyahu ostenta el récord del mayor tiempo al frente del gobierno israelí, con más de 18 años en total, con interrupciones, desde 1996.
sáb 18 octubre 2025 02:53 PM
Benjamín Netanyahu
Benjamín Netanyahu (der) mantiene una estrecha relación con el gobierno de Donald Trump. (EVELYN HOCKSTEIN/AFP)

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció el sábado por la noche que aspirará a un nuevo mandato en las próximas elecciones.

En una entrevista en el Canal 14, al ser preguntado si tiene previsto "presentarse a las próximas elecciones para primer ministro", Netanyahu respondió afirmativamente.

Jefe del Likud, el gran partido de la derecha israelí, Netanyahu ostenta el récord del mayor tiempo al frente del gobierno israelí, con más de 18 años en total, con interrupciones, desde 1996.

El bloque de derecha que encabeza Netanyahu ganó las últimas elecciones legislativas en 2022.

Su partido obtuvo 32 escaños en la Knesset. Sus aliados de entonces lograron 18 curules para los ultraortodoxos y 14 para la alianza "Sionismo religioso", un récord para la extrema derecha.

El mandato actual de Netanyahu se ha caracterizado por manifestaciones gigantescas contra un proyecto de reforma judicial.

Desde el inicio de la guerra desencadenada por el ataque sin precedente de Hamás desde Gaza, las familias de los rehenes criticaron su gestión para obtener el regreso de los rehenes.

Con información de AFP

