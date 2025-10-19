Un comando encapuchado roba joyas del museo del Louvre a plena luz del día

Los ladrones tenían el rostro "disimulado" y huyeron "en motocicletas de gran cilindrada", añadió la magistrada, quien también mencionó la posible existencia de "mandos" y "peones" dentro de este grupo criminal.

Una fuente cercana al caso explicó a la AFP que los hechos tuvieron lugar en la galería de Apolo del museo entre las 09:30 y las 09:40 locales (1:30-1:40 horas, tiempo del centro de México), poco después de la apertura al público.

Un total de ocho joyas fueron robadas ya que los atracadores perdieron durante su huida la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III.

El objeto, decorado con 1,354 diamantes y 56 esmeraldas, según el portal del museo, fue hallado cerca del recinto. Su estado está siendo "examinado", detalló el Ministerio de Cultura.

Entre los objetos robados, todos del siglo XIX, figuran el collar del conjunto de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia, compuesto por ocho zafiros y 631 diamantes, según la página web del Louvre.

Los ladrones también se llevaron el collar de esmeraldas de María Luisa, compuesto por 32 esmeraldas y 1,138 diamantes. La diadema de la emperatriz Eugenia, a su vez, está formada por cerca de 2,000 diamantes.

La diadema de la emperatriz Eugenia, una de las joyas robadas, está formada por cerca de 2,000 diamantes. (FOTO: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP)

Pequeñas motosierras

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, explicó que "tres o cuatro" ladrones ingresaron al museo desde el exterior, usando un "brazo articulado" que estaba en un camión para acceder a la "sala Apolo".