El gobierno de Trump anuncia despliegue adicional de policías en Minneapolis

"Habrá cientos más (de policías) para que nuestro personal del ICE y de la Patrulla Fronteriza que trabajan en Mineápolis puedan hacerlo de forma segura", dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en entrevista con Fox News.

Noem precisó que el despliegue será este domingo y el lunes.

"Seguiremos haciendo cumplir la ley: si alguien comete actos violentos contra las fuerzas del orden o obstaculiza nuestras operaciones, eso es un delito, y les haremos responsables de las consecuencias", advirtió Noem.

Más temprano, en otra entrevista con CNN, la secretaria acusó a políticos demócratas de promover la violencia contra agentes de inmigración e insistió en la narrativa de la Casa Blanca de que Good era "una terrorista doméstica" y que el uniformado implicado, Jonathan Ross, actuó en defensa propia.

Las protestas continúan

El domingo continuaron los enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes en Mineápolis, donde se vio a oficiales usar gas pimienta contra personas que sostenían carteles frente a una instalación del ICE, así como detenciones de personas en zonas residenciales.

Este sábado, también se registraron movilizaciones en las calles de Boston, Nueva York, Filadelfia y Washington, donde los asistentes rindieron homenaje a Good con arengas, pancartas y dejando flores en altares improvisados.