El gobierno de Trump anuncia despliegue adicional de policías en Minneapolis

Desde que murió Good el miércoles, miles se han manifestado en varias ciudades del país, en su mayoría de manera pacífica, para exigir, entre otras cosas, que se aclaren por completo las circunstancias de este tiroteo mortal.
En un video de celular se ve a Good en el volante de su vehículo, diciéndole al agente: "No estoy enojada con usted". Cuando Ross pasa frente al carro, se escucha a otro agente ordenar a Good que salga, antes de que ella intente huir. Luego se escuchan disparos. Al final de la grabación, se oye al agente que filmaba decir: "maldita perra".
"Los hechos de la situación son que el vehículo fue utilizado como arma y atacó al agente. Él se defendió y defendió a quienes estaban a su alrededor", reiteró Noem en entrevista con CNN el domingo.
Varios políticos demócratas, entre ellos el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, rechazan esa explicación, mostrando videos como prueba.
Las autoridades demócratas critican, por su parte, que los investigadores locales hayan sido apartados de las pesquisas, dirigidas por el FBI.
La investigación debe ser "neutral, imparcial y basada en el establecimiento de los hechos", reiteró el domingo Frey en CNN.
De acuerdo con The Trace, un medio enfocado en violencia armada, Good es la cuarta persona asesinada por agentes de inmigración desde que Trump lanzó su política de deportación. El viernes pasado, 29 personas fueron detenidas y multadas en Mineápolis, y luego liberadas, según la policía de la ciudad.