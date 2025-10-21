El expresidente francés Nicolás Sarkozy entra a prisión por asociación ilícita

"Esta mañana encierran a un inocente", escribió minutos antes en la red social X el exmandatario de 70 años, quien denunció un "escándalo judicial" y un "viacrucis". "La verdad triunfará", agregó.

Su condena estuvo acompañada de polémica. El también marido de la cantante Carla Bruni cuestionó que el tribunal ordenara su ingreso en prisión sin esperar al resultado de su recurso. El juicio en apelación debe celebrarse en los próximos meses.

La cuestión de la ejecución provisional es "un debate legítimo" que debe llevarse a cabo "con calma", declaró este martes el presidente, Emmanuel Macron, a quien la oposición de izquierda criticó por reunirse con su predecesor el pasado viernes.

"¡Bienvenido Sarkozy!"

Al grito de "¡Nicolas presidente!" y "¡Liberen a Sarkozy!", decenas de personas respondieron al llamado de su familia para despedirlo en el exclusivo barrio del oeste de París donde reside.

Con lágrimas en los ojos, François, un manifestante de 66 años, denunció un "juicio político". "¡Estamos en la Unión Soviética!", gritó otro.

Este referente de la derecha ya avanzó que entraría "con la cabeza alta", una biografía de Jesús y el libro "El Conde de Montecristo", el inocente injustamente condenado más famoso de la literatura francesa.

Para evitar el contacto con otros detenidos y eventuales fotos, ocupa una celda de nueve metros cuadrados del área de aislamiento.